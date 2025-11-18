Обломки БПЛА повредили подстанцию в Тамбовской области

Первышов сообщил о повреждении подстанции в Тамбовской области

Tекст: Вера Басилая

По словам Первышова, обломки сбитого украинского беспилотного летательного аппарата упали на территорию одного из предприятий в Мичуринском округе Тамбовской области.

Губернатор в Telegram-канале сообщил, что в результате атаки никто не пострадал, а степень нанесенного ущерба сейчас устанавливается.

Губернатор сообщил, что в ночь на 18 ноября уничтожено 10 беспилотников. Повреждения получила электроподстанция, обеспечивающая электричеством около 1 тыс. человек. Первышов подчеркнул, что сейчас на месте ведутся работы по скорейшему восстановлению энергоснабжения.

Минобороны уничтожило по десять дронов над Воронежской областью и Тамбовской областью.

Кровля коммерческого объекта в Короче в Белгородской области загорелась после атаки беспилотника ВСУ.

До этого в Волгограде сотрудники МЧС потушили пожар в многоэтажке на улице Кропоткина после атаки БПЛА. На рязанском предприятии произошло возгорание из-за обломков беспилотника.