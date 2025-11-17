Путин ужесточил наказание за диверсии и склонение к ним несовершеннолетних

Tекст: Валерия Городецкая

Документ вводит наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность, передает ТАСС. Нововведения уже вступили в силу.

Согласно закону, статья 281.1 Уголовного кодекса теперь содержит отдельное положение об ответственности за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. За такие действия грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от десяти до 20 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Изменения коснулись и статьи 205.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за содействие террористической деятельности. Максимальное наказание также увеличено до пожизненного заключения, либо лишения свободы от десяти до 20 лет со штрафом не менее 500 тыс. и до 1 млн рублей.

Возраст наступления уголовной ответственности за ряд тяжких преступлений, включая диверсию и терроризм, снижен до 14 лет. Также расширен перечень преступлений, при которых невозможно вынесение условного наказания – он дополнен участием в диверсионном сообществе.

Поправки устанавливают требование отбыть не менее 75% назначенного срока осужденным за диверсии, содействие им, обучение диверсионным действиям и участие в таких сообществах до возможности условно-досрочного освобождения. Кроме того, установлено, что по этим статьям не может быть вынесено более мягкое наказание, чем предусмотрено Кодексом.

Как отмечали авторы инициативы, число осужденных по статье 281 УК РФ в 2024 году выросло до 48 человек против 13 за 2019–2023 годы. Это, подчеркнули они, требует дополнительных мер для обеспечения национальной безопасности и защиты граждан России.

На прошлой неделе Госдума приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к диверсионной деятельности, вплоть до пожизненного лишения свободы.

В октябре в Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии до 14 лет.