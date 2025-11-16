Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.5 комментариев
Минкультуры Польши потребовал отмены аукциона предметов Холокоста в Германии
Министерство культуры Польши выступило против аукциона в Нойсе, где планировалась продажа более 600 объектов, принадлежащих жертвам Холокоста, включая личные документы.
Министерство культуры и национального наследия Польши выступило с требованием отменить в Германии аукцион по продаже предметов, связанных с Холокостом, сообщает РИА «Новости». Речь идет об аукционе, который планирует аукционный дом Felzmann в немецком Нойсе, где собираются выставить более 630 документов и предметов, принадлежащих жертвам Холокоста.
Польское министерство резко осудило действия организаторов, подчеркнув: «Мы не приемлем обращения с памятью жертв преступлений как с товаром. Это не товар, а ответственность – моральная, историческая и человеческая. Подобные действия категорически неприемлемы». Ведомство призвало аукционный дом проявить порядочность и достоинство.
Министерство отдельно потребовало вернуть эти предметы в учреждения, которые сохраняют память о жертвах нацизма. Власти Польши заявили о намерении безоговорочно потребовать возвращения экспонатов на родину. В сообщении ведомства отмечается: «Память не продается и никогда не будет продаваться».
Министерство иностранных дел Польши поддержало минкульт и также призвало к полной отмене аукциона. В МИД заявили, что вещи, связанные с преступлениями Второй мировой войны, не должны использоваться в коммерческих целях, их место – в музеях и мемориальных учреждениях.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что после обращения польских властей аукционный дом уже удалил спорные лоты с сайта. Он пояснил, что обсуждал эту проблему с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем, и подчеркнул: нельзя торговать памятью о жертвах Холокоста, предметы необходимо передать музею Освенцима.
Среди выставленных лотов значились письмо узника Освенцима в Краков, медицинские документы из концлагеря Дахау, карточка о казни еврея в гетто Маккейм в 1942 году, антисемитский плакат, а также звезда Давида с одежды узников Бухенвальда. Торги должны были стартовать в понедельник.