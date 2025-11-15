Впервые в истории космонавт Зубрицкий оформил госуслугу с орбиты Земли

Tекст: Тимур Шайдуллин

Космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий впервые в истории воспользовался порталом госуслуг из космоса. Он оформил самозапрет на оформление сим-карты посредством сервиса для жизненных ситуаций, пройдя идентификацию с помощью биометрии. Весь процесс занял всего 30 секунд, пишет ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

Зубрицкий отметил, что пока он в космосе, на него не смогут оформить договор связи. Для входа на портал «Госуслуги» он воспользовался биометрией, потому что СМС на орбиту не приходят.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что российские электронные услуги признаны экспертным сообществом эталонными. Он также добавил, что теперь даже находясь вне пределов Земли, граждане России могут комфортно пользоваться электронными сервисами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис авторизации на портале «Госуслуги» через мессенджер Мах продемонстрировал значительный рост популярности среди россиян за первый месяц работы.


