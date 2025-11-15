Громыко назвал политику стран Запада ретроградной

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, западные страны проводят ретроградную политику, которая заметно отличается от курса государств БРИКС, передает ТАСС.

Громыко отметил, что «ретроградской является внешняя политика Запада. Почему? Потому что она делает ставку на принуждение, на санкционные режимы». По его словам, страны БРИКС, напротив, нацелены на многосторонность, демократизацию международных отношений и учет позиций всех участников.

Эксперт также подчеркнул, что БРИКС можно рассматривать как «исследовательскую лабораторию», где отрабатываются новые подходы к глобальному управлению и межкультурному диалогу. Алексей Громыко считает, что БРИКС ориентируется на будущее, в то время как западные страны стремятся сохранить существующий порядок или действуют в интересах прошлого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи открылся международный симпозиум, посвященный вопросам сотрудничества БРИКС+ и Европы. Организаторы мероприятия выделили главной темой диалог по развитию экономических, образовательных и культурных связей. Участники форума обсуждают перспективы взаимодействия стран БРИКС+ с европейскими партнерами.