  • Новость часаМИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Когда танки снова станут хозяевами поля боя
    Conversation: Коррупционный скандал произошел в самое неподходящее время для Зеленского
    «Мегафон» начал передачу в МВД номеров попавших под влияние мошенников абонентов
    Вынесен обвинительный приговор блогеру Дудю
    Лихачев назвал «важнейшим политическим сигналом» снятие санкций США с АЭС «Пакш-2»
    Краснов уволил главу Судебного департамента Верховного суда России
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    Освобождены донецкий Рог и днепропетровский Орестополь
    Захарова уличила Кличко в двойных стандартах
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    25 комментариев
    14 ноября 2025, 16:42 • Новости дня

    МИД пообещал выверенные меры России на визовые ограничения ЕС

    Захарова пообещала выверенные меры России на визовые ограничения ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ответные действия России на запрет Евросоюза по выдаче многократных виз россиянам будут тщательно продуманы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия намерена принять взвешенные ответные меры на решение Евросоюза запретить выдачу многократных виз гражданам РФ, передает ТАСС. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга. Она подчеркнула: «Что касается ответных мер, то, безусловно, с нашей стороны они будут, они будут носить выверенный характер».

    По словам Захаровой, Москва не использует методы сегрегации и не подвержена расизму и нацизму, в отличие от чиновников Брюсселя. Дипломат добавила, что шаги российской стороны будут отражать интересы страны с учетом русофобских проявлений, которые демонстрируют представители Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия объявила о вступлении в силу запрета на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с восьмого ноября.

    Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что на фоне запрета на оформление мультивиз в странах Евросоюза существует риск полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам.

    Мария Захарова отметила, что решение о запрете может привести саму Европу к негативным последствиям.

    11 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Власти Британии, Германии и Франции: именно так выглядит тройка лидеров по уровню недружественности в отношении России. Примечательно, что по данному показателю им удалось оставить далеко позади даже таких западных «ястребов», как США и Польша. Чем вызваны такие результаты? Ответы в первом «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынужденно оказался «по ту сторону баррикад» из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств. Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году.

    Первую строчку в таблице заняла Британия с показателем в 75 баллов. Такой итог объясняется санкциями против российских нефтяных компаний, принятыми Лондоном в октябре этого года. Кроме того, страна активно выступает за передачу активов Москвы в пользу Киева и передает ВСУ вооружения.

    Второе место разделили Германия и Франция, чей индекс составил 70 баллов. Оба государства активно предоставляют финансовую помощь Украине и являются членами ЕС, выпустившего в октябре 19-й пакет санкций. На третьей позиции с 65 баллами расположились Нидерланды и Эстония.

    Примечательно, что США заняли лишь четвертое место (55 баллов). Их «соседями» по рейтингу стали Латвия и Чехия. Подобное положение Вашингтона связано с приостановками военной помощи Киеву. Больше всего стран находятся на пятой позиции. Так, по 50 баллов набрали Дания, Италия, Канада, Литва, Польша, Финляндия и Швеция.

    Следом с показателем в 45 очков идут Норвегия и Бельгия, которой удалось улучшить результат за счет позиции по замороженным активам РФ, которые Брюссель не хочет передавать Украине. Седьмое место взяли Греция, Испания и Хорватия (40 баллов), а восьмое – Португалия и Словения (35). Чуть ниже расположились Венгрия и Люксембург, набрав по 30 очков.

    Замыкают первую десятку рейтинга Австрия, Болгария, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия и Румыния с итогом в 25 баллов. Наименее «недружественными» оказались Албания, Багамские острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея и Сан-Марино. Перечисленным странам и территориям удалось набрать лишь пять очков.


    Напомним, в сентябре глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о практической значимости «Рейтинга недружественных государств».

    Комментарии (12)
    13 ноября 2025, 00:35 • Новости дня
    Лавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    Лавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, что европейские страны саботируют миротворческие усилия по Украине и готовятся к войне против России.

    По словам Лаврова, европейские столицы отказываются от прямых контактов с Москвой и вводят все новые санкции, которые «бумерангом еще больше добивают их экономики».

    «[Европейские столицы] саботируют любые миротворческие усилия, отказываются от прямых контактов с Москвой. Вводят все новые санкции, которые бумерангом еще больше добивают их экономики. Открыто ведут приготовления к новой большой европейской войне против России. Уговаривают Вашингтон не идти на честное и справедливое дипломатическое урегулирование», – приводит ТАСС его слова в интервью Corriere della Sera.

    Лавров отметил, что большинство европейских столиц составляют костяк «коалиции желающих», цель которой – затягивание конфликта на Украине.

    Другого способа отвлечь внимание своего электората от резко усугубившихся внутренних социально-экономических проблем у них, видимо, нет, – подчеркнул министр.

    «На деньги европейских налогоплательщиков они спонсируют террористический режим в Киеве, поставляя вооружения, из которых последовательно убивают мирных жителей российских регионов и украинцев, которые хотят убежать от войны и нацистских палачей», – сказал Лавров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.

    Комментарии (13)
    13 ноября 2025, 20:56 • Видео
    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

    Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 00:56 • Новости дня
    Итальянские СМИ: Путин поставил на колени чванливых лидеров ЕС
    Итальянские СМИ: Путин поставил на колени чванливых лидеров ЕС
    @ commission.europa.eu

    Tекст: Катерина Туманова

    Война на Украине причинила Европе болезненное унижение, поставив на место европейских лидеров, которые требовали от России капитуляции и верили в свое неизменное превосходство, пишет итальянская IL Fatto Quotidiano.

    «[Президент России Владимир] Путин поставил на колени всех европейских лидеров, убежденных победить его. Джорджия Мелони была одной из самых чванливых. Во время G20 под председательством Индии 22 ноября 2023 года Путин призвал европейских лидеров к диалогу, чтобы положить конец войне», – напомнила газета IL Fatto Quotidiano.

    Однако премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр обороны страны Гвидо Крозетто заявили Путину, что России следует капитулировать, так как Украина наверняка победит в этом конфликте.

    Когда ситуация на фронте в 2025 году стала очевидно далека от надежд европейских кураторов Киева, те, кто требовал капитуляции России сменили тональность риторики и стали заявлять о поддержке Киева в попытках обороняться.

    «Ситуация на Украине плачевна, а такие политики <...> выглядят просто смешно», – цитирует итальянское издание «Лента.Ру».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения закрепились на новых позициях в Северске ДНР на фоне продолжающихся городских боев, а также продвинулись в районах Красного Лимана и Ямполя, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, российские военные развивают наступление на Запорожском направлении. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов рассказал об успехах российских войск в районе Гуляйполя.

    Комментарии (6)
    12 ноября 2025, 02:06 • Новости дня
    Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией
    Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Сербии Александр Вучич в интервью сообщил о том, что заявления Франции о необходимости готовиться к войне с Россией в ближайшие годы справедливы, так как его собственный анализ фактов подтверждает правоту Парижа.

    Вучич уточнил, что в четверг он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заехав буквально на полтора-два часа для обсуждения важных тем.

    «По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустые страшилки. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал», – сказал Вучич в эфире телеканала Pink.

    По словам его информатора, Сербия оказалась между молотом и наковальней.

    «Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну», – добавил президент Сербии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа усиливает давление на Сербию, она может ввести «железный занавес» против Российской Федерации, заявил Вучич. Сербский лидер считает, что европейские страны, заключившие с Сербией соглашение на поставку боеприпасов, могут впоследствии использовать их по своему усмотрению.

    Власти Сербии отметили, что Белград не будет поставлять вооружения на Украину.

    Комментарии (10)
    13 ноября 2025, 13:58 • Новости дня
    Рар: У Евросоюза давно закончились деньги для Украины

    Политолог Рар: Германия готова «выгребать» последние ресурсы на помощь Киеву

    Рар: У Евросоюза давно закончились деньги для Украины
    @ Владимир Шуваев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Коррупционный скандал с Тимуром Миндичем затруднит дальнейшие переводы средств ЕС Украине. Кроме Венгрии найдется еще ряд стран, которые захотят полностью приостановить транши Киеву, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ЕС заявили о неспособности украинской стороны возвращать кредиты.

    «Деньги на финансирование Украины у большинства стран Евросоюза закончились давно, просто ранее об этом предпочитали молчать. Главный донор Киева на сегодняшний день – ФРГ, чье правительство из принципиальных соображений готово «выгребать» последние ресурсы на помощь украинской стороне», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, Германия, Польша и страны Балтии требуют разморозки российских активов в Бельгии, чтобы передать их Киеву. Но коррупционный скандал, естественно, затруднит дальнейшие переводы средств Украине. Думаю, кроме Венгрии найдется еще ряд стран, которые захотят полностью приостановить платежи в пользу украинской стороны», – считает собеседник.

    Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы заявил, что Еврокомиссия и МВФ озабочены слабой кредитной устойчивостью Украины. По его словам, ЕС больше не может выдавать Киеву обычные коммерческие кредиты и изучает возможность экспроприации активов России по схеме «репарационного кредита», пишет ТАСС.

    Чиновник отметил: новые формы финансирования Киева возможны только в виде «грантоподобных», то есть безвозмездных схем. Домбровскис подчеркнул, что «репарационный кредит» позволил бы «не возлагать дополнительное финансовое бремя на страны ЕС».

    Параллельно министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в инициативах ЕС по предоставлению Киеву очередных субсидий и займов. «Неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС. Чего же нужно Брюсселю? Отправить еще больше денег Зеленскому, в чьем ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть?» – написал он в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Под коррупционной сетью Сийярто, вероятно, имеет в виду раскрытую Национальным антикоррупционным бюро преступную схему обогащения во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого на Украине называют «кошельком Зеленского». В скандале фигурирует оператор четырех ядерных электростанций – госкомпания «Энергоатом».

    В свою очередь, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Осло не будет выступать гарантом всей суммы кредита ЕС для Украины в размере 140 млрд евро, сообщает NRK.

    Кредитное обслуживание Киева осуществляется в значительной мере за счет программ макрофинансовой помощи ЕС и МВФ. Теперь им дешевле предоставлять Украине помощь безвозмездно, чем привлекать кредиты и оплачивать их обслуживание. Но у Европы нет свободных 65 млрд евро, в которые оцениваются украинские военные и финансовые потребности на 2026-2027 годы.

    Тем не менее, Германия и ее европейские партнеры, несмотря ни на что, пообещали поддерживать Киев в противостоянии Москве. Об этом заявил на саммите глав МИД стран G7 в Канаде министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, пишет Deutsche Welle** (признано в России СМИ-иноагентом). «Украине необходима решительная борьба с коррупцией, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной», – сказал он.

    Комментарии (3)
    13 ноября 2025, 04:33 • Новости дня
    Еврокомиссар заявил о неспособности Украины возвращать кредиты
    Еврокомиссар заявил о неспособности Украины возвращать кредиты
    @ Riccardo GIordano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Еврокомиссия и МВФ изучают возможность экспроприации активов России для финансирования Украины из-за опасений по поводу ее кредитной устойчивости, о чем заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис по итогам заседания Еврогруппы.

    «Мы видим, что Украина столкнулась с очень большим недостатком финансирования. У нас есть озабоченность, и это также озабоченность МВФ, связанная с кредитной устойчивостью Украины. То есть мы не можем более продолжать предоставлять ей обычные кредиты в виде, например, программ макрофинансовой помощи», – приводит слова Домбровскиса ТАСС.

    Поэтому Еврокомиссия продолжает с властями Бельгии пытается сформировать  «репарационного кредита». Домбровскис считает, что финансировать Киев теперь возможно исключительно по безвозмездным схемам, поскольку риск невозврат Киевом кредитов крайне высокий и возрастает.

    Сложность состоит в том, что ЕС и его члены не располагают свободными 65 млрд евро, которые, по оценкам МВФ, нужны Украине на военные и финансовые потребности в 2026-2027 годах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы. ЕК признала, что финансирование Киева зависит от «репарационного кредита».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что попытки конфисковать замороженные резервы не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.

    Комментарии (9)
    14 ноября 2025, 11:05 • Новости дня
    ЕС потребовал от Украины ответов в связи с громким коррупционным скандалом
    ЕС потребовал от Украины ответов в связи с громким коррупционным скандалом
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ЕС потребовали от Украины убедительных гарантий прозрачности будущей финансовой поддержки на фоне вскрывшейся коррупционной схемы в энергетическом секторе, сообщает Politico.

    Страны Евросоюза требуют от Украины объяснений по поводу крупного коррупционного скандала в энергетическом секторе, сообщает Politico.

    В результате расследования антикоррупционных органов стало известно о схеме с откатами на 100 млн долларов, к которой могли быть причастны близкие соратники Владимира Зеленского. После публикации результатов расследования Зеленский ввел санкции против бывшего делового партнера и отправил в отставку нескольких чиновников.

    Этот скандал расколол европейских партнеров Киева: часть считает ситуацию свидетельством независимости антикоррупционных органов, другие требуют от Украины конкретных шагов и гарантий предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Как заявил один из высокопоставленных европейских чиновников: «Эндемичная коррупция, выявленная в ходе расследования, возмутительна и не поможет стране в отношениях с международными партнерами».

    Германия и другие государства ЕС настаивают на дальнейших реформах, подчеркивая важность прозрачности в энергетическом секторе Украины.

    Скандал вспыхнул на фоне обсуждений новой финансовой поддержки: Украина рассчитывает на помощь в размере 41 млрд евро в следующем году, а также на согласование 140 млрд евро репарационного кредита из замороженных российских активов. На фоне обострения ситуации в энергетике, вызванной ударами по критической инфраструктуре, ЕС подтвердил очередной транш помощи в 6 млрд евро, а Германия рассматривает выделение еще 3 млрд евро в 2025 году.

    Расследование главным образом касается компании «Энергоатом», где семеро топ-менеджеров подозреваются в искусственном завышении стоимости контрактов и получении откатов в размере 10-15% от суммы. Владимир Зеленский пообещал очистить руководство «Энергоатома» и поддержал работу антикоррупционных органов.

    Международные партнеры продолжают контролировать целевое расходование выделяемых средств, используя системы проверки и прямые выплаты подрядчикам.

    Эксперты и официальные лица ЕС отмечают, что Украине предстоит повысить прозрачность и эффективность управления в энергетике, чтобы укрепить доверие западных партнеров. Как подчеркнул литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, сейчас важно превратить этот кризис в возможность для глубоких реформ и обновления сектора.

    Ранее Politico сообщало, что раскрытие масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе на Украине стало поводом для обсуждения Европейской комиссией возможного пересмотра финансовой поддержки.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что руководство страны ждет от Киева решительных шагов в борьбе с коррупцией и проведения реформ по верховенству закона.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз прекратить финансирование Украины из-за выявления на Украине «военной мафиозной сети», связанной с Владимиром Зеленским.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что друзья Владимира Зеленского потрясли Европу своей роскошью, в том числе золотыми унитазами.

    Комментарии (5)
    13 ноября 2025, 22:13 • Новости дня
    Польша назвала наказание для Украины за толерантность к коррупции

    Сикорский: Украина не вступит в ЕС при толерантности к коррупции

    Польша назвала наказание для Украины за толерантность к коррупции
    @ Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не сможет вступить в Евросоюз, если сохранит толерантность к коррупции, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

     По его словам, он лично сообщил вице-премьеру Украины Тарасу Качке, что терпимость к коррупции является самым простым способом утратить доверие Запада, передает РИА «Новости» со ссылкой на Polsat.

    «Если Украина продолжит быть толерантной к коррупции, то не вступит в Европейский союз», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде потребовали отставки правительства на фоне коррупционного скандала на Украине. НАБУ предъявило обвинение семи лицам по делу о коррупции в сфере энергетики.

    На этом фоне еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не может продолжать выделять Украине регулярную финансовую помощь. Единственным способом дальнейшей поддержки Домбровскис назвал выдачу «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов.

    Комментарии (3)
    13 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины связано со скандалом вокруг Миндича

    Политолог Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины – плохая новость для Зеленского

    Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины связано со скандалом вокруг Миндича
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    США, руководство ЕС и Венгрия, по сути, выступили едином фронтом с максимально негативной оценкой финансового положения дел Украины. Это плохая новость для Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в ЕС заявили о неспособности Украины возвращать кредиты.

    «США, как правило, обвиняют Владимира Зеленского в коррупции и нечистоплотности, а европейцы защищают. Теперь же Европа заявила о слабой кредитной устойчивости Украины, чтобы показать Вашингтону и Киеву свою солидарность с американской стороной и единство Запада в оценке украинской власти», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «У США, руководства ЕС и Венгрии разные взгляды на энергетику, экономику, политику. Но в данном случае они выступили едином фронтом, сойдясь в оценке важнейшего для Киева трека – финансового. И оценка: «неудовлетворительно». Это звучит максимально плохо для Зеленского. Ему, по сути, велено сидеть и ждать приказа, пока Вашингтон и Брюссель договорятся о том, как дальше использовать Украину в противостоянии с Россией», – отметил он.

    По словам аналитика, американская сторона ратует за то, чтобы противостояние России прерывалось перемириями, переговорами, максимально затягивалось и обрастало гибридными формами. Европа же склоняется к максимально возможной эскалации, причем, непосредственно на поле боя. «Когда стороны сойдутся во мнениях, они донесут решение до Зеленского, и тот будет послушно исполнять», – продолжил аналитик.

    «В этой связи, конечно, хронологическое совпадение европейских заявлений и скандала с «кошельком» Зеленского – Миндичем неслучайно. Европа и США руками НАБУ показали, что подобрались вплотную к Зеленскому, у которого два выхода: беспрекословно исполнять любые приказы или отправляться, что называется, на «свалку истории», – заключил Скачко.

    Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы заявил, что Еврокомиссия и МВФ озабочены слабой кредитной устойчивостью Украины. По его словам, ЕС больше не может выдавать Киеву обычные коммерческие кредиты и изучает возможность экспроприации активов России по схеме «репарационного кредита», пишет ТАСС.

    Чиновник отметил: новые формы финансирования Киева возможны только в виде «грантоподобных», то есть безвозмездных схем. Домбровскис подчеркнул, что «репарационный кредит» позволил бы «не возлагать дополнительное финансовое бремя на страны ЕС».

    Параллельно министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в инициативах ЕС по предоставлению Киеву очередных субсидий и займов. «Неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС. Чего же нужно Брюсселю? Отправить еще больше денег Зеленскому, в чьем ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть?» – написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Под коррупционной сетью Сийярто, вероятно, имеет в виду раскрытую Национальным антикоррупционным бюро преступную схему обогащения во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого на Украине называют «кошельком Зеленского». В скандале фигурирует оператор четырех ядерных электростанций – госкомпания «Энергоатом».

    В свою очередь, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Осло не будет выступать гарантом всей суммы кредита ЕС для Украины в размере 140 млрд евро, сообщает NRK.

    Кредитное обслуживание Киева осуществляется в значительной мере за счет программ макрофинансовой помощи ЕС и МВФ. Теперь им дешевле предоставлять Украине помощь безвозмездно, чем привлекать кредиты и оплачивать их обслуживание. Но у Европы нет свободных 65 млрд евро, в которые оцениваются украинские военные и финансовые потребности на 2026-2027 годы.

    Тем не менее, Германия и ее европейские партнеры, несмотря ни на что, пообещали поддерживать Киев в противостоянии Москве. Об этом заявил на саммите глав МИД стран G7 в Канаде министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, пишет Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом). «Украине необходима решительная борьба с коррупцией, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной», – сказал он.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2025, 10:52 • Новости дня
    Politico: Европа повторяет путь упадка Италии после эпохи Возрождения
    Politico: Европа повторяет путь упадка Италии после эпохи Возрождения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европа сталкивается с риском повторения судьбы Италии эпохи Ренессанса, поскольку утрачивает лидерство в ключевых отраслях и сталкивается с оттоком молодых талантов, сообщает Politico.

    По словам экономиста Европейского центра международной политической экономии Андреа Дуго, Европа рискует повторить судьбу Италии эпохи Ренессанса из-за политической раздробленности и технологического отставания, пишет Politico.

    Дуго отметил, что Евросоюз не только политически разделен, но и отстает в отраслях, которые будут определять будущее.

    С 2008 года ВВП ЕС вырос всего на 18%, в то время как в США этот показатель увеличился вдвое, а в Китае – почти втрое. В 1995 году ВВП Германии на душу населения был на 10% выше, чем в Америке, сегодня же США опережают Германию на 60%. Эксперт отмечает, что Европа инвестирует в искусственный интеллект едва 4% от того, что вкладывают США.

    «Как и во времена Ренессанса в Италии, эта экономическая стагнация отражает глубокий технологический разрыв», – констатирует Дуго.

    Эксперт напомнил, как Венеция цеплялась за старые технологии и поплатилась за это. Ее галеры не могли тягаться с океанскими каравеллами Испании и Португалии.

    По мнению автора статьи, проблема заключается в масштабе. Несмотря на наличие первоклассных инженеров и университетов, около 30% европейских стартапов переехали в США с 2008 года, забрав с собой самые предприимчивые умы. По мнению Дуго, Европа порождает идеи, а Америка их развивает и извлекает из них прибыль.

    По словам Дуго, политическая раздробленность также играет свою роль. Как и итальянские города-государства в XVI веке, современная Европа разделена и слаба. Страны спорят об энергетике, долгах, миграции и промышленной политике. Единая стратегия в области обороны остается лишь мечтой, а амбициозные планы по совместному финансированию технологий или углублению рынков капитала тонут в дебатах.

    Ранее бывший президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ослабление влияния Евросоюза на мировую политику фактически исключило Европу из числа «ведущих держав».

    Bloomberg отмечает, что экономический курс Европы и Британии может привести к масштабному кризису из-за резкого увеличения налогов и роста социальных расходов.

    Кризис во Франции поставил под угрозу устойчивость всего Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему знаменитое авиапредприятие в Германии приходит в упадок.

    Комментарии (5)
    13 ноября 2025, 18:45 • Новости дня
    Страны ЕС купили в октябре у России нефти и газа почти на миллиард евро

    Пять стран ЕС за октябрь заплатили России за нефть и газ 938 млн евро

    Страны ЕС купили в октябре у России нефти и газа почти на миллиард евро
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пять крупнейших импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе в октябре суммарно оплатили поставки нефти и газа на 938 млн евро, отмечают аналитики.

    Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Румыния в октябре заплатили за нефть и газ из России общую сумму 938 млн евро. Две трети всей суммы пришлись на природный газ, который по-прежнему не подпадает под европейские санкции и поставляется в основном по трубопроводам или в виде сжиженного природного газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков Centre for Research on Energy and Clean.

    Остальные средства были потрачены на нефть, которую Венгрия и Словакия получают по южной ветке трубопровода «Дружба» по специальному исключению ЕС.

    Венгрия заплатила России больше всех. В сумме это 258 млн евро, при этом 83 млн потратили на нефть, а 175 млн евро – на трубопроводный газ. Словакия выплатила 210 млн евро, из них 162 млн – за нефть, остальные 48 млн – за газ.

    Франция импортировала сжиженного газа на 209 млн евро и заняла третье место среди стран ЕС по закупкам. Бельгия приобрела российского СПГ на 158 млн евро, а Румыния закупила трубопроводного газа из России на 74 млн евро.

    В исследовании отмечается, что действие исключения, позволявшего Словакии реэкспортировать нефтепродукты в Чехию, завершилось 5 июня, и теперь топливо из российской нефти остается внутри страны.

    Аналитики отмечают, что страны ЕС, Австралия, Британия и США в октябре импортировали нефтепродуктов на 971 млн евро с шести индийских и турецких заводов, использующих нефть из России. По их данным, почти половина этой суммы пришлась на топливо из российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Турция увеличила закупки нефти у Ирана и Казахстана для сохранения поставок топлива на европейский рынок после введения санкций против России.

    А премьер Нидерландов Дик Схоф призвал Евросоюз ввести меры по образцу американских против российских нефтяных компаний.

    Напомним, Минфин США 23 октября ввел санкции в отношении российских компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    Комментарии (11)
    11 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Названа новая численность армии Польши

    Армии Польши достигла численности в 215 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Численность польской армии достигла отметки в 215 тыс. солдат и офицеров, сообщил глава Минобороны страны.

    Численность польской армии достигла 215 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в эфире телеканала TVP Info.

    «Сегодня я могу сообщить, что в нашей армии служат 215 тыс. военных», – заявил министр на торжествах по случаю 107-й годовщины Дня независимости Польши.

    Сейчас армия Польши занимает третье место по численности среди стран – членов НАТО, уступая лишь армиям США и Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее польские военные выразили недовольство новым дроном Wizjer, разработанным концерном PGZ.

    В городе Иновроцлав беспилотник концерна PGZ упал на жилой дом и автомобили, повредив имущество. Украинские военные начали тайное обучение польских коллег защите от дронов.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 05:59 • Новости дня
    Foreign Affairs предсказал Украине самую суровую зиму

    Tекст: Катерина Туманова

    Эта зима может стать решающей, так как поврежденная энергосистема Украины уже не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну, даже центр Киева остается без электричества на несколько часов каждый день, отмечает журнал Foreign Affairs.

    «В настоящее время отопление работает, но температура падает, и Украина должна подготовиться к значительным перебоям в работе коммунальных служб в холодные месяцы», – пишет автор статьи Foreign Affairs, старший научный сотрудник британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг.

    Он допускает, что Россия в случае ускорения успехов на фронте сможет взять курс на продавливание своих интересов в 2026 году. Но это не предрешено, так как Украина может объединиться с западными кураторами и надавить на российскую экономику и энергетическую инфраструктуру, считает Уотлинг.

    «Прекращение огня может быть достигнуто к концу следующего года», – полагает он.

    Уотлинг призывает Европу сменить риторическую воинственность на действия с  четкой политикой, чтобы реплики и обещания обернулись реальными действиями.

    «Украина все еще может выиграть время для оказания давления на Россию, чтобы добиться успеха. Но она не может сопротивляться бесконечно», – резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением.

    Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой. В ночь на 9 ноября на Украине была повреждена первая в стране тепловая электростанция на биомассе, построенная в 2016 году.

    Комментарии (4)
    12 ноября 2025, 12:00 • Новости дня
    СВР: Бельгии «мало не покажется» за конфискацию активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгию привлекут к ответственности, и ей «мало не покажется», если она конфискует российские активы, заявили в Службе внешней разведки (СВР).

    Бельгия будет привлечена к ответственности в случае конфискации российских активов, отмечается в сообщении на сайте СВР.

    Пресс-бюро российской Службы внешней разведки заявило, что если это случится, последствия для Бельгии будут крайне серьезными.

    По данным СВР, страны Евросоюза из-за украинского конфликта и стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса.

    «Хорошо было бы заплатить за украинское зерно украденными российскими активами. Но их пока не удается растащить. Бельгия – держатель этого «воровского общака» – артачится. Видите ли, боится – привлекут (ход мыслей правильный – обязательно привлекут, да так, что мало не покажется)», – сообщили в СВР.

    Ранее в СВР отметили, что Евросоюзу потребуется на постоянной основе компенсировать Армении разницу в цене украинского зерна.

    Еврокомиссия не смогла убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы.

    Власти Бельгии заявили о готовности работать с замороженными российскими активами только при условии коллективной юридической ответственности Евросоюза.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 21:45 • Новости дня
    Власти Польши начали возводить второй забор на границе с Белоруссией

    Стартовало строительство второго забора со стороны Польши на границе с Белоруссией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Подляском воеводстве Польши стартовала установка нового металлического забора высотой четыре метра с колючей проволокой на границе с Белоруссией, пишут местные СМИ.

    Власти Польши начали строить в Подляском воеводстве второй забор с колючей проволокой на границе с Белоруссией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF24.

    Монтаж металлической сетки высотой четыре метра начнется в ближайшие дни, а закончить работу намерены в январе 2026 года. Помимо основного каркаса конструкцию усилит колючая проволока по низу забора.

    Польские власти впервые возвели металлический барьер высотой 5,5 м и длиной 180 км в 2022 году. Тогда же вдоль всей линии границы разместили столбы с датчиками движения и установили всепогодные видеокамеры, чтобы фиксировать любые перемещения. В 2024 году забор обновили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Польши Дональд Туск в октябре заявил о готовности открыть два ранее закрытых пункта пропуска на границе с Белоруссией.

    Напомним, Польша 12 сентября перекрыла границу с Белоруссией забором с колючей проволокой.

    Глава МВД Польши Марчин Кервиньский затем подписал распоряжение о возобновлении движения через пограничные пункты.

    Комментарии (5)
    Главное
    Правительство предложило обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ
    МИД пообещал выверенные меры России на визовые ограничения ЕС
    Британия сняла санкции с двух «дочек» «Лукойла» в Болгарии
    Посол Украины сообщила о подготовке массовой депортации сограждан из США
    «Кошелек Зеленского» Миндич следил за детективами НАБУ через городские камеры Киева
    На Урале задержали грузовик с оружием на въезде в колонию
    Подросток рассказал, как поджег кинотеатр в московском «Авиапарке»

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Вашингтон принуждает Зеленского к переговорам с Россией

    «Отказ от переговоров как с Россией, так и от диалога внутри страны чреват самым худшим для украинских властей сценарием, при котором они потеряют все». Такими словами эксперты объясняют противоречивые заявления представителей киевского режима по поводу переговоров с Россией – и указывают, при чем здесь Соединенные Штаты. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации