На церемонию возложения венков в Британии пришел лже-адмирал

Лже-адмирал стал участником возложения венков от ВМС Британии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Минобороны Великобритании начало расследование в связи с тем, что лже-адмирал в форме с 12 медалями пытался попасть в VIP-зону на памятной церемонии в Лландидно, в Уэльсе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Военное ведомство рассматривает инцидент как возможность совершения уголовного преступления, подчеркнув, что подобные действия неприемлемы.

64-летний Джонатан Карли пытался выдать себя за представителя лорда-лейтенанта Клуида. Однако выяснилось, что его не знали ни в окружении лорда-лейтенанта, ни в списках приглашенных. По данным Daily Mail, часть его наград, в том числе орден «За выдающиеся заслуги» и медаль добровольческого резерва королевы, никогда не вручались одному человеку одновременно.

В ВМС Британии особо отметили, что выдача себя за офицера ВМС является оскорблением для любого, кто связан со службой. Пользователи соцсетей также выразили возмущение по поводу медалей Карли и его прошлых выходок в подобной форме.

Как сообщает издание, Карли ранее появлялся в образе адмирала на торжественных церемониях в 2018 и 2019 годах. При этом в официальных документах Карли числится только вторым лейтенантом-стажером в кадетском корпусе Челтнемского колледжа, где он преподавал историю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Британии лишило экс-принца Эндрю звания вице-адмирала. А в мае глава ВМС Британии 59-летний адмирал Бен Ки ушел в отставку после романа с коллегой.

Подмосковный пенсионер, выдававший себя за адмирала и Героя России, стал фигурантом уголовного дела.