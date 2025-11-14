Disney впервые за семь лет убрала раздел о разнообразии из годового отчета

Disney впервые с 2019 года исключила упоминания DEI из годового отчета

Tекст: Мария Иванова

Американская корпорация Disney впервые с 2019 года убрала из своего ежегодного финансового отчета раздел, посвященный политике разнообразия, равноправия и инклюзивности, сообщает ТАСС.

В опубликованном в четверг документе объемом 138 страниц полностью отсутствуют слова «разнообразие», «инклюзивность», а также аббревиатура DEI. Слово equity, которое может означать «равенство», встречается только в экономическом контексте.

В прошлом году Disney, напротив, делала акцент на политике DEI, подчеркивая ее как один из ключевых приоритетов. Отдельный раздел отчета тогда содержал подробный список инициатив и проектов, связанных с поддержкой разнообразия и равноправия.

Изменения в отчетности Disney совпали с действиями администрации президента США: новые указы Белого дома предусматривают отказ от политики DEI в государственных структурах, учебных заведениях и бизнесе. Кроме того, принят указ о признании только двух полов – мужского и женского, а федеральным ведомствам велено изымать любую информацию, связанную с продвижением гендерной идеологии и запрещено финансировать подобные инициативы из бюджета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале компания Disney решила обновить программу DEI и изменить предупреждения перед мультфильмами.

Голливудские студии начали сокращать проекты с героями нетрадиционной ориентации и уделять больше внимания семейным и религиозным темам.

Между тем в начале года компании в Голливуде отмечали, что намерены сохранять инклюзивность даже после отмены политики DEI новым президентом США.