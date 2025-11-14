Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но, если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
Посол Германии в Грузии вернулся из Берлина и вновь разгневал Тбилиси
Посол Германии в Грузии Петер Фишер, вернувшийся на днях после консультаций в Берлине из-за его противостояния с властями страны пребывания, вновь вышел на акцию протеста радикальной оппозиции и выразил солидарность митингующим, вызвав гнев Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал МИД Германии «определиться, желает ли ведомство окончательно сжечь мосты с народом Грузии, так как посол Фишер потешается над грузинским государством и поддерживает экстремистов».
«Фишер насмехается над нашим государством, обществом, над всем, что связано с дипломатией», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии.
По словам Шалвы Папуашвили, происходящее «абсолютно возмутительно».
«Жду шагов от МИД Германии, – сказал он. – Мы надеялись, что после консультаций посол осознает значимость Венской конвенции и воздержится так себя вести. Но этого не произошло».
Председатель парламента сообщил, что внешнеполитические ведомства двух стран вели консультации, и «МИД Германии обещал, что посол Фишер воздержится от подобных действий».
Напомним, на этой неделе посла Франции в Грузии уличили в конспиративной встрече с противниками властей.