Посол Германии в Грузии вернулся из Берлина и вновь разгневал Тбилиси

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал МИД Германии «определиться, желает ли ведомство окончательно сжечь мосты с народом Грузии, так как посол Фишер потешается над грузинским государством и поддерживает экстремистов».

«Фишер насмехается над нашим государством, обществом, над всем, что связано с дипломатией», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии.

По словам Шалвы Папуашвили, происходящее «абсолютно возмутительно».

«Жду шагов от МИД Германии, – сказал он. – Мы надеялись, что после консультаций посол осознает значимость Венской конвенции и воздержится так себя вести. Но этого не произошло».

Председатель парламента сообщил, что внешнеполитические ведомства двух стран вели консультации, и «МИД Германии обещал, что посол Фишер воздержится от подобных действий».

Напомним, на этой неделе посла Франции в Грузии уличили в конспиративной встрече с противниками властей.