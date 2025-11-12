Над Россией начала формироваться зона интенсивных полярных сияний

ИКИ РАН: В небе над Россией формируется зона полярных сияний

Tекст: Мария Иванова

Зона полярных сияний высокой интенсивности формируется в небе над Россией из-за магнитной бури, сообщает ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

По данным лаборатории солнечной астрономии, сейчас индекс интенсивности сияний превышает верхний порог шкалы – он составляет 11,7 при максимальном значении в 10. Это создает условия для наблюдения полярных сияний даже в европейской части страны, начиная с широты 50 градусов, однако пока там слишком светло для их видимости.

В настоящее время оба мировых спутника, фиксирующих параметры солнечного ветра, ACE и DSCOVR, передают некорректные данные о плотности и скорости ветра, что затрудняет отслеживание движения облаков солнечной плазмы к Земле. Ученые предполагают, что облако, выброшенное после вспышки X5.15, пока не достигло планеты – скорости выше 1500 км/с на основе геомагнитных индексов зафиксированы не были.

Пик геомагнитной активности – показатель G4.7 – уже стал рекордным для 2025 года, но пока не дотягивает до экстремального уровня G5.0. Специалисты подчеркивают, что главная интрига дня – это насколько мощным окажется приход плазмы после события X5.15, и больше всего интерес вызывает возможное усиление сияний в ближайшие часы.

Ранеев среду Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило статус «критический погодный день» в связи с ожидающейся сильной магнитной бурей.

Напомним, накануне ученые зарегистрировали сильнейшую солнечную вспышку года.

До этого за сутки Солнце произвело 15 вспышек.