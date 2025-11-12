Швыдкой сообщил о возможном выходе «Кремлевского волшебника» в прокат

Швыдкой: «Кремлевский волшебник» выйдет в прокат при соответствии законодательству

Tекст: Мария Иванова

Фильм «Кремлевский волшебник» сможет выйти в российский прокат при условии соответствия законодательству, передает ТАСС. Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, пояснил, что если картина не нарушает правила, ее покажут в кинотеатрах страны.

«Если там нет нарушения, то он выйдет в прокат. Хотя, честно говоря, я не большой сторонник такого рода фильмов о живущих [политических] лидерах», – отметил Швыдкой.

Он также напомнил, что еще в конце 1980-х годов планировал поставить пьесу о Борисе Ельцине и Михаиле Горбачеве и тогда получил поддержку руководства страны. Он подчеркнул, что подобные проекты всегда вызывают повышенный интерес общества.

Режиссером фильма стал француз Оливье Ассайас. Главную роль президента России в картине исполнил британский актер Джуд Лоу, а среди других актеров значатся Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж. Сюжет основан на книге швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи.

Премьера «Кремлевского волшебника» состоялась на Венецианском кинофестивале в августе 2025 года, а трейлер ленты был опубликован 11 ноября.

В сентябре сообщалось, что несколько кинотеатров в России готовят премьеру фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли президента страны.

Владимир Путин сообщил, что не был осведомлен о существовании этой картины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал съемки фильма о Путине закономерным событием.

Между тем Джуд Лоу рассказал, как играл молодого Владимира Путина.