Швыдкой сообщил о возможном выходе «Кремлевского волшебника» в прокат

Швыдкой: «Кремлевский волшебник» выйдет в прокат при соответствии законодательству
Картина французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник», где президента России сыграл Джуд Лоу, сможет появиться в российском прокате при соблюдении требований законодательства, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Фильм «Кремлевский волшебник» сможет выйти в российский прокат при условии соответствия законодательству, передает ТАСС. Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, пояснил, что если картина не нарушает правила, ее покажут в кинотеатрах страны.
«Если там нет нарушения, то он выйдет в прокат. Хотя, честно говоря, я не большой сторонник такого рода фильмов о живущих [политических] лидерах», – отметил Швыдкой.
Он также напомнил, что еще в конце 1980-х годов планировал поставить пьесу о Борисе Ельцине и Михаиле Горбачеве и тогда получил поддержку руководства страны. Он подчеркнул, что подобные проекты всегда вызывают повышенный интерес общества.
Режиссером фильма стал француз Оливье Ассайас. Главную роль президента России в картине исполнил британский актер Джуд Лоу, а среди других актеров значатся Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж. Сюжет основан на книге швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи.
Премьера «Кремлевского волшебника» состоялась на Венецианском кинофестивале в августе 2025 года, а трейлер ленты был опубликован 11 ноября.
В сентябре сообщалось, что несколько кинотеатров в России готовят премьеру фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли президента страны.
Владимир Путин сообщил, что не был осведомлен о существовании этой картины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал съемки фильма о Путине закономерным событием.
Между тем Джуд Лоу рассказал, как играл молодого Владимира Путина.