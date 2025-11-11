В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты» весом 125 кг

В Швеции похитили 125-килограммовую скульптуру «Эмигранты»

Tекст: Мария Иванова

Пропажу обнаружил в понедельник директор Культурного парка Смоланд Леннарт Юханссон, передает ТАСС.

125-килограммовая скульптура, изображающая семерых человек, сидящих на спине огромной рыбы, была создана в 1940 году. Она символизирует великое переселение шведов в Америку с середины ХIX века до первой четверти XX века.

Юханссон отметил, что в Швеции скульптуры Миллеса являются желанными объектами для воров. В частности, в апреле прошлого года были украдены два одинаковых «Блеска солнца»: одна из скульптур находилась в больнице города Евле, вторая – в бассейне Треллеборга.

Однако, по мнению директора Культурного парка, похитители не будут продавать скульптуры, а расплавят для получения металл. Впрочем, так как она изготовлена из сплава, преступники выручат меньше, чем, вероятно, планировали.

Напомни, накануне сообщалось, что в галерее в Ставангере несколько дней не замечали исчезновения скульптуры, оцениваемой примерно в 150 тыс. норвежских крон (15 тыс. долларов).

Между тем в конце октября в Испании выяснилось, что пропавшее произведение Пикассо почти три недели находилось у консьержки, которая перепутала посылку с обычной доставкой.