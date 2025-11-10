Акинфеев выразил недовольство короткими проводами из сборной России

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что после 15 лет в команде получил лишь 16-секундный ролик при прощании, передает РИА «Новости».

Вратарь отметил, что не испытывал интереса к эмоциям болельщиков и руководства в тот момент, когда принимал решение завершить выступления за сборную. «В конце концов, когда меня официально провожали из сборной, все, чего я удостоился, – это 16-секундный ролик, прокрученный на табло. Получается, 15 лет моей профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?» – приводит слова футболиста издание Sport24.

Голкипер отыграл за сборную 111 матчей, занимает второе место по этому показателю, установив национальный рекорд по числу матчей на ноль – 48. Акинфеев завершил карьеру в сборной России в октябре 2018 года, а в составе национальной команды завоевал бронзу чемпионата Европы 2008 года.

Сейчас Акинфееву 39 лет, он воспитанник ЦСКА и на протяжении всей карьеры играет за этот клуб, начиная с 2003 года. В составе «красно-синих» он шесть раз становился чемпионом России, восемь раз выигрывал Кубок и столько же раз – Суперкубок страны, а также завоевал трофей Кубка УЕФА.

В мае Акинфеев подал заявку на товарный знак «Нога бога».