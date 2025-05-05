Футболист Акинфеев подал заявку на товарный знак «Нога бога»

Голкипер ЦСКА Акинфеев подал заявку на бренд «Нога бога» для одежды и услуг

Tекст: Евгения Караваева

Заявление на регистрацию товарного знака в виде логотипа «Нога бога» подал в Роспатент вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, сообщает РИА «Новости». Документы размещены в электронной базе ведомства, дата подачи заявки – 29 апреля.

Правовая охрана запрашивается сразу по нескольким классам: одежда, игры и игрушки, безалкогольные напитки, реклама и услуги для бизнеса, а также образование и организация мероприятий. Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина отметила, что вероятность одобрения заявки достаточно высока.

В 2018 году Акинфеев стал героем матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу, когда в серии пенальти отразил ногой решающий удар испанца. Этот момент получил название «Нога бога» среди болельщиков и экспертов. Акиншина отметила, что удивлена, почему регистрация культового выражения не была оформлена раньше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских граждан, включив в санкционный список Игоря Акинфеева. А президент ЦСКА Евгений Гинер заявлял, что Акинфеев после завершения карьеры может занять пост вице-президента клуба.