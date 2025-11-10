Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.4 комментария
Ромашина возглавила сборную России по синхронному плаванию
Самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания Светлана Ромашина назначена главным тренером сборной России, сменив Татьяну Покровскую, руководившую командой 26 лет.
Светлана Ромашина назначена новым главным тренером сборной России по синхронному плаванию, сменив на этом посту Татьяну Покровскую, передает ТАСС. Покровская, руководившая командой с 1998 года, теперь будет работать как советник председателя Федерации водных видов спорта России. По ее словам, она продолжит содействовать развитию сборной и популяризации синхронного плавания.
Ромашина отметила, что предложение возглавить национальную команду стало для нее огромной неожиданностью и вызывает целый спектр эмоций: «Это и радость, и волнение, и какая-то доля страха, и безумная ответственность». До утверждения кандидатуры нового тренера требуется одобрение Минспорта.
Покровская в возрасте 75 лет уходит с поста после шестнадцати лет побед российской сборной на Олимпийских играх – под ее руководством спортсменки выиграли все золотые медали на шести Олимпиадах подряд с 2000 года. Однако на Игры-2024 российские синхронистки не были допущены.
Светлане Ромашиной 36 лет, она считается самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Ромашина семь раз побеждала на Олимпиадах, 21 раз становилась чемпионкой мира и 13 – Европы. В дуэтных программах она выступала с Натальей Ищенко и Светланой Колесниченко, а последняя с мая 2025 года взяла паузу в карьере из-за декрета.