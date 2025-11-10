Ромашина возглавила сборную России по синхронному плаванию

Tекст: Ольга Иванова

Светлана Ромашина назначена новым главным тренером сборной России по синхронному плаванию, сменив на этом посту Татьяну Покровскую, передает ТАСС. Покровская, руководившая командой с 1998 года, теперь будет работать как советник председателя Федерации водных видов спорта России. По ее словам, она продолжит содействовать развитию сборной и популяризации синхронного плавания.

Ромашина отметила, что предложение возглавить национальную команду стало для нее огромной неожиданностью и вызывает целый спектр эмоций: «Это и радость, и волнение, и какая-то доля страха, и безумная ответственность». До утверждения кандидатуры нового тренера требуется одобрение Минспорта.

Покровская в возрасте 75 лет уходит с поста после шестнадцати лет побед российской сборной на Олимпийских играх – под ее руководством спортсменки выиграли все золотые медали на шести Олимпиадах подряд с 2000 года. Однако на Игры-2024 российские синхронистки не были допущены.

Светлане Ромашиной 36 лет, она считается самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Ромашина семь раз побеждала на Олимпиадах, 21 раз становилась чемпионкой мира и 13 – Европы. В дуэтных программах она выступала с Натальей Ищенко и Светланой Колесниченко, а последняя с мая 2025 года взяла паузу в карьере из-за декрета.