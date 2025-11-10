Стартовали финалы Национальной технологической олимпиады Junior

Tекст: Валерия Городецкая

В этом году в заключительный этап приглашены 4950 школьников из 64 регионов – соревнования будут проходить с 10 по 18 ноября, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Олимпиада призвана познакомить участников с современными технологиями и будущими профессиями.

В 2025 году финалисты соревнуются по семи направлениям: виртуальная реальность, искусственный интеллект, компьютерные игры, космос, роботы, среда обитания и новое направление – киберфизические системы. Каждое из них включает инженерные испытания, объединенные общей легендой, чтобы школьники увидели связь технологий с жизнью и наукой.

Гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что число регионов-участников расширяется. «В этом сезоне финалы впервые примут восемь новых площадок... Инженерное и технологическое образование активно развивается по всей России», – сказал он. Растет и вовлеченность – все больше школ, педагогов и учеников становятся частью движения.

Каждый день будет посвящен отдельной сфере. Участники проектируют космические конвейеры, виртуальные электростанции, «умные» системы для городской среды, цифровые модели Байкальских экосистем, межпространственный коммуникатор и игровые уровни, а завершается всё созданием VR-решения для информационной безопасности.

В этом году на олимпиаду зарегистрировались 23 990 школьников не только из России, но и из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Монголии. «Интерес к олимпиаде показывает, насколько важным инструментом она стала для вовлечения детей в инженерное и технологическое творчество. Здесь ребята учатся работать вместе и видят, как их идеи воплощаются в реальность», – подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета Дмитрий Земцов.

Победители получат дипломы и преимущества для участия в следующих сезонах и новых технологических проектах. Итоги седьмого сезона объявят 21 ноября, а лучшие команды примут участие в Слете НТО Junior в Подмосковье в декабре.