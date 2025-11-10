Вооруженный мужчина ворвался в офис телеканала beIN SPORTS в Стамбуле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в офисе телеканала beIN SPORTS в районе Аязага на севере Стамбула, передает РИА «Новости».

Как сообщает портал Mynet, вооруженный мужчина заявил, что требует встречи с ведущим Гюльтекином Онаем. По данным СМИ, нападавший обвинил Онaя в оскорблении своей супруги, которая работает охранником в этом здании.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия и в данный момент ведет переговоры с нападавшим, чтобы предотвратить развитие инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее турецкая полиция ликвидировала мужчину, который взял заложников в пригороде Стамбула.

Власти Турции в 2022 году зафиксировали нападение с ножом на российского туриста, который получил тяжелое ранение. Кроме того в Анталье вооруженные преступники совершили нападение на гражданку России.