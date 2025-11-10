Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.4 комментария
Вооруженный мужчина ворвался в офис телеканала beIN SPORTS в Стамбуле
Вооруженный мужчина ворвался в здание спортивного телеканала beIN SPORTS в Стамбуле, требуя встречи с ведущим канала, сообщил в понедельник портал Mynet.
Инцидент произошел в офисе телеканала beIN SPORTS в районе Аязага на севере Стамбула, передает РИА «Новости».
Как сообщает портал Mynet, вооруженный мужчина заявил, что требует встречи с ведущим Гюльтекином Онаем. По данным СМИ, нападавший обвинил Онaя в оскорблении своей супруги, которая работает охранником в этом здании.
Полиция оперативно прибыла на место происшествия и в данный момент ведет переговоры с нападавшим, чтобы предотвратить развитие инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее турецкая полиция ликвидировала мужчину, который взял заложников в пригороде Стамбула.
Власти Турции в 2022 году зафиксировали нападение с ножом на российского туриста, который получил тяжелое ранение. Кроме того в Анталье вооруженные преступники совершили нападение на гражданку России.