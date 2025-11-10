В Индонезии решили рассмотреть ограничение доступа к онлайн-играм после ЧП в школе

Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.2 комментария
Президент Индонезии поручил рассмотреть ограничение онлайн-игр после ЧП в школе
В Индонезии обсуждают ужесточение контроля над онлайн-играми после взрыва в столичной школе, где в результате инцидента пострадали 96 человек.
Президент Индонезии Прабово Субианто поручил профильным ведомствам рассмотреть возможность ограничения доступа к онлайн-играм, сообщает ТАСС. Такое решение принято после взрыва, произошедшего 7 ноября в одной из школ Джакарты, в результате которого пострадали не менее 96 человек.
По сообщениям полиции, инцидент случился во время молитвы, жертв в результате происшествия нет.
Как заявил министр государственного секретариата республики Прасетио Хади, президент обратил особое внимание на необходимость борьбы с негативным влиянием онлайн-игр. «Президент подчеркнул необходимость рассмотреть вопрос об ограничении онлайн-игр и выработать способы борьбы с их негативным влиянием и последствиями», – приводит его слова информагентство Antara.
Хади добавил, что решение главы государства связано с версией полиции о возможной причастности одного из учащихся к взрыву, а также с опасениями по поводу того, что некоторые видеоигры могут содержать сцены насилия и пагубно сказываться на психике подростков. Власти намерены в ближайшее время изучить возможные меры реагирования и способы регулирования онлайн-игр на территории страны.
