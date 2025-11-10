  • Новость часаПосол Черновол: Планы по созданию военно-морской базы в Судане приостановлены
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    10 ноября 2025, 04:58 • Новости дня

    Кандидат в министры в Чехии призвал снять флаги Украины с госучреждений

    Зампредседателя ANO Гавличек: Флаги Украины нужно снять с госучреждений Чехии

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские флаги должны со временем исчезнуть со зданий чешских госучреждений, заявил первый зампредседателя движения ANO Карел Гавличек, который является кандидатом на пост главы министерства промышленности и торговли Чехии.

    На вопрос CNN Prima NEWS о том, снимет ли он украинский флаг со здания своего будущего места работы, Гавличек ответил: «Конечно, этот флаг не будет снят в первый же день… но я придерживаюсь того мнения, чтобы эти флаги постепенно были сняты со зданий госучреждений. Я не вижу в этом ничего плохого», – передает РИА «Новости».

    По словам политика, демонстрировать украинские флаги в Чехии начали после февраля 2022 года как знак солидарности, однако сейчас этот жест утратил прежний эффект. Он добавил, что в остальной Европе украинских флагов уже стало меньше, и заверил, что изменения не означают смену внешней политики Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Праге сняли флаг Украины со здания Палаты депутатов по распоряжению нового спикера Томио Окамуры. Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выразил недовольство этим решением.

    9 ноября 2025, 08:45 • Новости дня
    Солдаты ВСУ массово сдались в плен в Харьковской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Деморализация среди украинских бойцов привела к массовой сдаче в плен и дезертирству на позициях в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Деморализованные бойцы ВСУ в последние дни массово сдаются в плен и покидают свои позиции в Харьковской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры. Источник агентства отметил: «За сутки в плен сдались восемь украинских военных. Еще больше бегут с позиций в самовольное оставление части».

    По словам представителей силовых структур, тенденция к дезертирству сохраняется, несмотря на попытки украинского командования стабилизировать ситуацию на фронте. Чаще всего такие случаи происходят в районах, где продолжаются активные боевые действия и фиксируются потери среди личного состава.

    Силовики подчеркивают, что сложные условия, а также недостаток снабжения и резервов ухудшают моральный дух украинских солдат. Это приводит к увеличению числа самовольных уходов и сдачи в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десятки солдат ВСУ сдали себя в плен с помощью специального бота. Украинские военные каждую неделю обращались с просьбой об организации коридора для сдачи в плен.

    9 ноября 2025, 09:14 • Новости дня
    Гладков сообщил о серьезном ударе по энергосистеме Белгорода
    @ Павел Колядин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода после ракетного обстрела ВСУ вечером в субботу.

    Гладков сообщил о серьезных повреждениях систем электроснабжения и теплоснабжения Белгорода в результате ракетной атаки со стороны ВСУ, передает РИА «Новости». По словам главы региона, в субботу вечером системой ПВО были сбиты несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.

    В результате обстрела более 20 тыс. жителей Белгорода остались без электричества, что вызвало существенные перебои в подаче тепла и света. Глава области подчеркнул, что энергетики работают над восстановлением поврежденных сетей и устранением последствий атаки.

    «По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба, который нанесли нам враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода», – сообщил Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 149 беспилотниками. В результате взрыва украинского дрона пострадали супружеская пара и были повреждены жилые дома.

    9 ноября 2025, 12:40 • Видео
    У Грузии лопнуло терпение

    Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    9 ноября 2025, 13:30 • Новости дня
    Эксперт: ВС России добивают энергетику противника

    Экономист Лизан: Украине придется выбирать между светом в домах и отоплением

    Эксперт: ВС России добивают энергетику противника
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия планомерно выводит из строя электрогенерацию на Украине. В перспективе Киеву придется выбирать – оставить население без света или без отопления. Также при необходимости российские военные могут создать условия для остановки атомной энергетики в стране, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее украинская компания «Центрэнерго» пожаловалась на остановку всех государственных ТЭС.

    «Важно обратить внимание на источник заявления – это «Центрэнерго». Компания управляла меньшим количеством тепловых электростанций, чем «ДТЭК». При этом «Центрэнерго» теряла работающие объекты электрогенерации еще в прошлом году. Судя по всему, им удалось отремонтировать часть мощностей, а теперь мы снова вывели их из строя», – объясняет экономист Иван Лизан.

    По его словам, «как бы то ни было, сейчас украинцам будет страшно больно», ведь у госкомпаний электрогенерации нет, а о доступных мощностях «ДТЭК» мало что известно. «При этом Бурштынская и Добротворская ТЭС ранее работали в режиме энергоострова, будучи синхронизированными с Европой. После начала СВО через эти станции идет переток энергии на Украину со стороны Венгрии и Словакии», – заметил аналитик.

    Он также уверен, что сегодня ВС России «добивают энергетику противника». «Чтобы с нашей стороны процесс был приостановлен, оппоненты должны подать четкий сигнал о готовности садиться за стол переговоров. Однако этого нет. Более того, ВСУ непрерывно огрызаются, пытаясь нанести удары по нашим энергообъектам. Однако нанести ощутимый урон России не удастся, поскольку у нас более крупная система и ее в целом гораздо сложнее дестабилизировать», – акцентирует спикер.

    Говоря о последствиях вывода из строя мощностей «Центрэнерго», Лизан пояснил: «Специфика электроэнергии в том, что ее практически невозможно запасти, и производство должно быть четко синхронизировано с потреблением».

    «Сети рассчитаны на мощность 50 Гц, допускаются колебания в 0,2 Гц в одну или другую сторону. Если показатель будет меньше, то система начнет «захлебываться» – и напряжение упадет. Если же значение будет выше условленного, то произойдет разгон, напряжение подскочит – и все электроприборы сгорят. Этой синхронизацией занимаются диспетчеры разных уровней. Сейчас мы вывели из строя всю маневренную генерацию», – детализирует экономист.

    «На данный момент у Украины остается только атомная генерация. Конечно, Россия ни при каких обстоятельствах не станет бить по АЭС, как это делают ВСУ. Но мы можем сделать так, что противник будет вынужден остановить работу станций. Для этого необходимо отсекать нагрузку, нанося удары по подстанциям с трансформаторами определенного класса напряжения. Если их вывести из строя, диспетчерам на АЭС придется снизить выработку энергии. И так поэтапно объект можно попросту заблокировать», – привел пример эксперт.

    Описывая положение дел на Украине, Лизан сказал: «Мы уже выбили всю прифронтовую энергетику, деэлектрифицировали железную дорогу, заставили противника перейти с электровозов на дефицитные тепловозы, а сейчас разрываем связь между разными частями страны».

    «Более того, подавляющая часть генерации находится в западной части Украины. А основные потребители – на юге, востоке и в столице. Разрывая цепочки, мы ставим Киев перед выбором: свет для домовладений или энергия для отопления. И есть ощущение, что страна в итоге будет сидеть в темноте», – заключил Лизан.

    Ранее компания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует.

    «Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» – сообщают в компании. В компании объяснили, что остановка генерации связана с масштабными ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

    На этом фоне немецко-финский предприниматель Ким Дотком, основавший известные файлообменные сервисы Megaupload и Mega, призвал к мирным переговорам в связи с отключением теплоэлектростанций на Украине.

    Напомним, ВС России нанесли 8 ноября массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам. Сообщалось, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области была полностью выведена из строя.

    9 ноября 2025, 18:46 • Новости дня
    Германия решила продать Бразилии предназначенные Украине танки
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия рассматривает возможность продажи крупной партии танков и БМП Бразилии после того, как Украина отказалась от поставок этой техники.

    О планах продажи танков Leopard 2A6 и БМП Marder 1A5 Бразилии, вместо отправки их на Украину, сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на западные СМИ, передает Lenta.ru.

    По данным источника, в сделке фигурируют шестьдесят пять танков и семьдесят восемь боевых машин пехоты, ранее отремонтированных и модернизированных компанией KNDS в Германии. Эти образцы предназначались для Украины, но она якобы отказалась принимать их в таком количестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал Military Watch Magazine отметил, что пригодными к эксплуатации на Украине остаются только 20-30% танковых подразделений, несмотря на усилия по их ремонту.

    Министерство обороны России заявило, что с начала спецоперации российские военные уничтожили 25 710 танков и других бронемашин Украины.

    9 ноября 2025, 12:58 • Новости дня
    На концерте Лободы в Кишиневе произошла драка между блондинками
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инцидент с потасовкой фанаток произошел перед началом выступления Светланы Лободы в Кишиневе.

    Драка произошла в зале перед концертом Светланы Лободы в Кишиневе, передает «Страна». В один из моментов группа блондинок устроила потасовку, сопровождаемую выдиранием волос и руганью. Итоги конфликта издание не уточняет. Точная причина конфликта между зрителями также не называется.

    По имеющейся информации, на концерт певицы приехало большое число украинцев.

    Из-за сбоя в работе базы данных украинской таможни граница оказалась закрыта на несколько часов. Многим фанатам пришлось ждать в очередях, и они, чтобы скоротать время, начали петь песни Лободы прямо на пунктах пропуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певице Лободе могут отказать во въезде в Россию. Суд отказался запрещать Лободе исполнять песню «К черту любовь». В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию.

    9 ноября 2025, 11:23 • Новости дня
    Лавров сообщил о трудностях США в убеждении Зеленского не мешать мирному процессу
    Лавров сообщил о трудностях США в убеждении Зеленского не мешать мирному процессу
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    США сталкиваются с трудностями в попытках убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию на Украине, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр напомнил, что на саммите на Аляске Вашингтон заверял Москву в том, что американские власти «смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности».

    Лавров также отметил попытки Брюсселя и Лондона убедить США полностью перейти к военному давлению на Россию и отказаться от политико-дипломатических путей урегулирования, передает РИА «Новости».

    Дискуссия между Россией и США по украинскому вопросу охватывает широкий спектр тем и не ограничивается лишь одним аспектом, подчеркнул Лавров. Он добавил, что в отличие от того, как это пытаются представить отдельные журналисты и эксперты, переговоры многоуровневые и комплексные. Россия не раскрывает все детали обсуждений, но если в СМИ появляются фейки, Москва дает свои комментарии.

    Что касается предложения президента РФ Владимира Путина о продлении после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, Лавров рассказал: «Уговаривать мы никого не собираемся. Полагаем, что наш шаг отвечает интересам обеих сторон и всего мирового сообщества. Готовы к любому развитию событий. Однако надеемся, что результат будет положительным». Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия будет придерживаться добровольных ограничений только при полной взаимности со стороны США.

    По словам Лаврова, инициатива Путина в области стратегических вооружений не требует дополнительных обсуждений и отличается простотой: «Она лишена двойного дна, предельно проста для понимания и не требует специфических дополнительных усилий». Пока содержательного ответа от Вашингтона нет, однако по дипломатическим каналам США сообщили, что рассматривают эту идею.

    Россия ожидает подтверждения США в сохранении анкориджских договоренностей по Украине, добавил Лавров. Глава МИД РФ подчеркнул, что несмотря на компромиссный характер договоренностей, Москва не собирается отступать от принципиальных позиций, включая территориальную целостность страны и выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, принятый ими на референдумах в 2014 и 2022 годах. Российская сторона также отмечает важность устранения первопричин конфликта.

    В пятницу президент США Дональд Трамп назвал главной преградой для организации саммита в Будапеште нежелание России «останавливаться» и прекратить боевые действия на Украине.

    Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине не будет длиться долго и завершится в ближайшем будущем. Трамп также отметил, что шансы на проведение встречи с Владимиром Путиным в Будапеште остаются высокими.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будапештский саммит России и США будет востребован обеими странами, но требует серьезной экспертной подготовки.

    9 ноября 2025, 22:16 • Новости дня
    Сырский рассказал, как нанесли удар по парадному построению военнослужащих ВСУ

    Сырский: Россия нанесла удар по ВСУ в Днепропетровской области после взлома чата

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные попали под удар во время построения на плацу для награждения в Днепропетровской области Украины, поскольку российская сторона узнала о торжестве из взломанного группового чата в соцсетях, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

    «Проблема не только в том, что был нарушен запрет на проведение торжеств в прифронтовых районах», – приводят слова Сырского украинские СМИ.

    Он сообщил, что «снова был групповой чат в соцсетях». По его словам, «игнорирование базовых норм безопасности» привело к тому, что российская сторона «узнала о собрании, взломав сети».

    Сырский рассказал, что подробно обсудил случившееся с командирами корпусов, и выразил надежду, что дисциплинарные решения позволят ВСУ избежать повторения такой ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети появились видеозаписи последствий удара российской ракеты «Искандер» по плацу с построением бойцов ВСУ. На Украине начали расследование по факту случившегося. Командиру 35-го батальона морпехов ВСУ предъявили обвинения по делу об ударе во время построения для награждения.

    9 ноября 2025, 20:04 • Новости дня
    На Украине повредили первую крупную ТЭС на биомассе

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на 9 ноября на Украине была повреждена первая в стране тепловая электростанция на биомассе, построенная в 2016 году.

    О повреждениях первой на Украине крупной ТЭС, работающей на биомассе, сообщил соучредитель компании Clear Energy Андрей Гриненко, передает ТАСС. По его словам, инцидент произошел в ночь на 9 ноября. Местоположение объекта и его мощность не раскрываются.

    Гриненко отметил, что данная станция была построена в 2016 году и стала первой крупной теплоэлектростанцией на биомассе в стране. Он подчеркнул: «Она стала первой большой станцией на биомассе».

    Компания Clear Energy специализируется на строительстве и эксплуатации био-ТЭС, а также ветряных и солнечных электростанций. Другие подробности о происшествии не уточняются.

    Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины в воскресенье запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны.

    Компания заявила, что причиной введения подобных ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением. Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой.

    В субботу ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине и объектам газо-энергетического комплекса, которые обеспечивают военную промышленность.


    9 ноября 2025, 18:02 • Новости дня
    Российские хакеры прекратили работу украинского военного мессенджера Sonata
    Российские хакеры прекратили работу украинского военного мессенджера Sonata
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате кибератаки российских хакеров, объединившихся в группы PalachPro и Eye Of Sauron, мессенджер Sonata перестал работать, лишив украинских военных возможности передавать данные командованию.

    Российские хакеры провели успешную атаку на мессенджер Sonata, которым пользовались украинские военные, передает «360». По данным Telegram-канала Mash, в результате DDoS-атаки сервис был выведен из строя, что наглядно подтверждается опубликованными скриншотами. Они также сообщают, что «через эту платформу украинские военные докладывали командованию обстановку и передавали данные о передвижениях».

    Взлом организовали участники группировок PalachPro и Eye Of Sauron, отмечает источник. Использовавшийся создателями Sonata способ защиты – регистрация через индивидуальные QR-коды – не спас платформу от массированной кибератаки со стороны российских специалистов.

    Sonata была создана украинской компанией Dolya Communication Systems в партнерстве с американской Motorola Solutions. Решениями компании также пользуются силовые структуры – в том числе Служба безопасности Украины и Национальная гвардия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры получили данные крупнейших предприятий на Украине. Хакеры ранее показали видео испытаний новых технологий для беспилотников вооруженных сил Украины. Хакеры вскрыли серверы самого крупного производителя дронов на Украине.


    9 ноября 2025, 15:29 • Новости дня
    Российскую императорскую семью на Украине обвинили в «империализме»
    Российскую императорскую семью на Украине обвинили в «империализме»
    @ Boasson and Eggler St. Petersburg Nevsky 24/German Federal Archive/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский Институт нацпамяти отнес династию Романовых к символам «российского империализма» согласно закону о декоммунизации, что приведет к переименованиям улиц, связанных с царской семьей.

    Украинский Институт национальной памяти признал династию Романовых символом «российского империализма» в соответствии с законом о декоммунизации, передает ТАСС. В связи с этим власти страны намерены убрать топонимы и объекты инфраструктуры, связанные с именем Романовых. Ожидается переименование улиц, а также демонтаж памятных знаков, посвященных императорской династии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве за год переименовали более 50 улиц и площадей. На Украине разрешили называть улицы именем участника убийства царя.

    9 ноября 2025, 20:27 • Новости дня
    Пушилин сообщил о предотвращении прорыва ВСУ у Красноармейска

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные подразделения России проводят зачистку центральной части Красноармейска (Покровска), где ранее была предотвращена попытка противника прорваться с севера города.

    Вооруженные силы России пресекли попытку противника прорваться на северной части Красноармейска, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские формирования пытались воспользоваться последними возможными выходами на севере города, однако бойцы России это предотвратили.

    Пушилин заявил: «Сам Красноармейск – он уже практически и физически окружен. И есть попытки противника через последние якобы выходы на севере Красноармейска прорваться. Но такая попытка противника была предотвращена нашими бойцами».

    Параллельно с этим в Красноармейске продолжаются интенсивные городские бои. По словам Пушилина, ведется активная зачистка центрального района города, особенно восточной части. Он уточнил, что ситуация развивается динамично и бои не прекращаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ заминировали Красноармейск минами-ловушками. Военный эксперт назвал освобождение Красноармейска предрешенным. Части ВСУ оказались в Красноармейске в окружении и теперь не могут покинуть город.


    10 ноября 2025, 00:59 • Новости дня
    Во время интервью Зеленского западным СМИ в его резиденции пропал свет

    Во время интервью Зеленского Guardian в его резиденции в Киеве пропал свет

    Во время интервью Зеленского западным СМИ в его резиденции пропал свет
    @ кадр из видео Guardian

    Tекст: Антон Антонов

    Во время записи интервью украинского лидера Владимира Зеленского газете Guardian в президентсткой резиденции в Мариинском дворце в Киеве на время пропало электричество.

    Инцидент попал на видео. На записи видно, как в ходе интервью внезапно отключается электричество. После этого Зеленский и журналист Guardian начинают недоуменно осматриваться, пытаясь понять причину случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во многих регионах Украины, включая Киев, происходят отключения света. Зафиксированы как аварийные, так и почасовые отключения. Причиной этого стали масштабные удары по энергетической инфраструктуре. Для российских атак использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    9 ноября 2025, 05:25 • Новости дня
    Пленный объяснил, почему командованием ВСУ скрывает реальные потери на фронте

    Пленный объяснил, почему командованием ВСУ скрывает реальные потери

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский военнопленный объяснил, ради чего украинское командование умышленно занижает данные о потерях на фронте и удерживает выплаты, не раскрывая судьбу пропавших.

    Украинское командование скрывает данные о пленных и погибших военнослужащих, чтобы занизить статистику потерь и присваивать выделенные средства, рассказал РИА «Новости» Иван Сидельник, пленный боец 41-й отдельной механизированной бригады.

    По его словам, командирам ВСУ невыгодно забирать даже тела погибших, а официальную статистику необходимо «умножать не то что на десять, а почти на сто».

    «Им не выгодно потом нас забирать, даже тела, например. Рассказывают, что потерь несколько тысяч, не знаю, сколько уже, но нужно умножать не то что на десять, а на 100 почти потери украинской армии», – сказал он.

    Сидельник отметил, что сокрытие информации о погибших позволяет украинским командирам не выплачивать материальную компенсацию семьям погибших.

    «Это надо признать, что такие потери – это, считайте, выплаты надо им всем», – уточнил военнопленный.

    Он добавил, что до того момента, пока статус пленного не подтвержден официально, его заработная плата продолжает накапливаться на карте. За это время командование рассчитывает получить доступ к его счету и снять деньги.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, крупное украинское военное кладбище пополнилось сотнями безымянных могил за считанные месяцы после передачи тел погибших украинских солдат, кадры захоронений появились в Сети.

    В освобожденном поселке Шевченко обнаружены груды техники и тел солдат ВСУ. На Запорожском направлении нашли десятки тел украинских военных.

    9 ноября 2025, 12:33 • Новости дня
    Российские войска освободили Рыбное в Запорожской области
    Российские войска освободили Рыбное в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства подчеркнули, что «подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области».

    На Сумском и Харьковском направлениях подразделения России нанесли серьезный удар по украинским формированиям в районах населенных пунктов Хотень, Писаревка, Новая Сечь, Искрисковщина, Кондратовка, а также Волчанск. Потери ВСУ в этих районах составили свыше 160 военнослужащих, уничтожены автомобили, самоходная артустановка «Богдана», радиолокационная станция и склады с боеприпасами. Российские войска продолжают наступательные действия в районе Купянска, отражая попытки деблокирования окруженных украинских формирований и сбивая беспилотники, пытавшиеся доставить боеприпасы окруженным войскам, говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю, поразив живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Харьковской области и на территории Донецкой народной республики. Всего в зоне этой группировки противник потерял до 220 человек, три боевые машины, 20 автомобилей, радиолокационную станцию и четыре склада боеприпасов.

    В Донецкой народной республике Южная группировка заняла более выгодные позиции. В районах нескольких населенных пунктов, включая Константиновку, Северск, Славянск и Иванополье, ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, два танка, две бронированные машины, а также значительное число автомобилей и самоходное орудие Paladin. Уничтожены склады боеприпасов и горючего, уточнили в ведомства.

    Подразделения «Центра» нанесли поражение более чем 15 украинским воинским подразделениям в районах Гришина, Димитрова, Артемовки и других, уничтожив до 470 человек, два танка, шесть боевых бронированных машин и три артиллерийских орудия. В Красноармейске и Димитрове штурмовые группы России продолжили наступление, захватывая районы и пресекая попытки украинских военных вырваться из окружения. Сообщается, что только за сутки в этих районах уничтожено более 275 военнослужащих ВСУ, отметили в Минобороны.

    Восточная группировка освободила Рыбное и поразила формирования ВСУ на территории Запорожской и Днепропетровской областей, где украинские потери составили до 255 человек и четыре артиллерийских орудия. В Херсонской и Запорожской областях нанесено поражение двум механизированным и одной бригаде береговой обороны ВСУ, уничтожено до 95 военнослужащих, артиллерия, автомобили, восемь станций РЭБ и склады боеприпасов, пояснили в пресс-службе ведомства.

    Минобороны также сообщает о ракетных ударах по объектам энергетики, логистики и скоплениям иностранных наемников на Украине в 143 разных точках. Существенный урон противнику нанесла и противовоздушная оборона – за сутки сбиты управляемая ракета «Нептун», семь реактивных снарядов HIMARS и 247 беспилотных аппаратов.

    По данным Минобороны, с начала спецоперации уничтожено 668 самолетов, 283 вертолета, 95 801 беспилотник, 25 925 танков и другой бронетехники, свыше 31 тыс. орудий полевой артиллерии и 46 тыс. единиц военной автомобильной техники.

    В пятницу российские войска освободили запорожскую Успеновку. ВС России с начала года освободили более 280 населенных пунктов. В частности, в конце октября российские войска освободили Новоалександровку в Днепропетровской области.

    9 ноября 2025, 14:19 • Новости дня
    Пьяный начальник украинского военкомата похвастался убийством гражданских

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время празднования дня рождения в одесском баре начальник отделения украинского военкомата Дмитрий Шахнов в состоянии опьянения публично хвастался убийством мирных жителей, сообщили в российских силовых структурах.

    Пьяный начальник одного из отделений украинского военкомата, полковник Дмитрий Шахнов, в ходе празднования дня рождения в одесском баре оскорблял посетительницу и публично признавался в убийствах мирных жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    Как сообщают собеседники агентства, соответствующее видео распространили украинские блогеры. На кадрах видно, как Шахнов, находясь в состоянии алкогольного опьянения у барной стойки, заявляет: «Я убивал мирных жителей, будучи в АТО, но в текущем конфликте почему-то не воюю».

    Инцидент произошел в октябре. По словам источника, именно тогда полковник Шахнов праздновал свой день рождения, что и стало поводом для бурного поведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами. Партизаны в Херсонской области сожгли дом сотрудника территориального центра комплектования. В Тернополе сотрудники территориального центра комплектования устроили массовую драку с местными жителями.

