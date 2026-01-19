Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие группировки «Восток» обнаружили американское стрелковое оружие у боевиков ВСУ в Прилуках Запорожской области, передает РИА «Новости». Как рассказал «Кобяй», наиболее трудным этапом освобождения населенного пункта стал штурм последнего блиндажа противника, который был хорошо укреплен пулеметной позицией.

Военнослужащий отметил: «Самым тяжелым был последний блиндаж. Перед ним у противника была оборудована пулеметная точка, которая не давала продвигаться дальше». Для подавления огневой точки бойцы обратились за поддержкой к командованию, после чего российские дроны уничтожили позицию ВСУ с воздуха.

После этого подразделение смогло продвинуться вперед и занять блиндаж, где находились трое боевиков ВСУ. При осмотре укрытия было обнаружено западное вооружение, в частности, американские винтовки М-16.'

