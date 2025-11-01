Интерпол задержал в Петербурге мошенника из Прибалтики

Tекст: Денис Тельманов

Как передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, накануне сотрудники Интерпола задержали на улице Красного Текстильщика 66-летнего жителя одной из стран Балтии. Мужчина с 2014 по 2019 годы занимал должность директора и акционера крупной иностранной фирмы.

В период процедуры банкротства компании он незаконно выводил средства с расчетного счета, похитив в общей сложности 1 056 175 евро. Пресс-служба отмечает: «Мужчина был объявлен в международный розыск как подозреваемый в крупном мошенничестве».

После задержания иностранного гражданина доставили в территориальный отдел полиции. В ближайшее время он будет передан стране-инициатору розыска.

