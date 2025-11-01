В Кремле назвали единство россиян ключом к победе

Магомедов назвал единство россиян ключом к победе и миру в стране

Tекст: Елизавета Шишкова

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов на форуме «Народы России» подчеркнул, что сила страны заключается в сплоченности народа, передает ТАСС.

Он отметил: «Если каждый из нас внесет свой вклад, мы выполним главную задачу – сохраним в России мир и единство. В единстве наша сила, победа будет за нами».

Магомедов отдельно акцентировал важность вовлечения Ассамблеи народов России и ее региональных отделений в реализацию Стратегии национальной государственной политики РФ, которая станет ключевым направлением работы в следующем году.

Особую роль, по его словам, должны сыграть средства массовой информации, активно рассказывая о стратегических инициативах, их задачах и способах участия граждан. Он указал, что необходимо говорить о примерах взаимоуважения, развеивать мифы и не допускать конфликтов между людьми разных национальностей, а такая деятельность должна стать системной и постоянной.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация в целом в зоне спецоперации складывается благоприятно. Стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации.