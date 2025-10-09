Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Житель Финлядндии хранил тела родителей в морозильнике 30 лет
В Финляндии 80-летний мужчина, обвиняемый в надругательстве над усопшими, подал заявку на семейную могилу для себя, брата и родителей.
Житель Финляндии, который более 30 лет хранил тела своих родителей в морозильной камере, подал прошение о разрешении на семейную могилу, чтобы быть похороненным вместе с ними, сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на Yle.
Региональное управление Восточной Финляндии в августе получило от 80-летнего финна заявку, в которой говорится, что такое захоронение является желанием всех членов семьи, включая его брата.
Мужчина пояснил журналистам, что родители завещали похоронить их «в полной тишине и присутствии родственников». Он добавил, что финансирование могилы ляжет на семейный бюджет, а хранение тел родителей в морозильнике объяснил нежеланием нарушать их волю и стремлением к частному захоронению.
Полиция обнаружила тела родителей в сентябре 2024 года в частном доме города Турку – они скончались естественной смертью еще в 1994 и 1995 годах, но похоронены не были. Финна обвинили в надругательстве над усопшими. Полиция летом 2024 года распорядилась похоронить тела до 26 августа, однако сын обжаловал это решение в суде, добиваясь отсрочки до получения разрешения на семейную могилу.
Рассмотрение подобных заявлений в Финляндии обычно занимает от трех до шести месяцев. Как сообщили в региональном управлении, такие запросы обычно подают заранее, еще при жизни или вскоре после смерти родственников.
Окружной суд Юго-Западной Финляндии предъявил мужчине обвинения по двум эпизодам надругательства над умершими, слушания по делу назначены на апрель 2025 года. В отношении его брата уголовное дело возбуждать не стали.
