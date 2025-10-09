Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Банк России объявил о выпуске монет с Лунтиком
Банк России планирует в 2027 году выпустить коллекцию памятных монет, посвященных популярному мультсериалу, с общим тиражом более одного миллиона экземпляров.
План выпуска памятных монет по мультсериалу «Лунтик и его друзья» опубликован на официальном сайте Банка России, сообщает URA.RU. Коллекция станет частью серии «Российская (советская) мультипликация». Монеты будут чеканиться из серебра и недрагоценных металлов, что позволит сделать их доступными для широкой аудитории коллекционеров и поклонников мультфильма.
Запланированы три разновидности монет с различными характеристиками. Общий тираж превысит один миллион экземпляров, что является одним из крупнейших выпусков памятных монет, посвященных анимационным персонажам в России.
Ранее депутаты ЛДПР предлагали Центробанку выпустить юбилейную монету с изображением Жириновского к 35-летию партии и 80-летию ее основателя.
Минфин США захотел выпустить монету в один доллар с Трампом к 250-летию страны.