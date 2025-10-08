Бюро Нацсобрания Франции отклонило запрос об импичменте Макрону

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет газета Le Figaro, решение было принято после обсуждения запроса, внесенного партией «Неподчинившаяся Франция», которая собрала подписи 104 депутатов, передает ТАСС.

Члены бюро сочли, что нет оснований для рассмотрения вопроса об отрешении Макрона от власти. Как отмечают источники, инициаторы выполнили первоначальное условие – собрали подписи не менее 58 депутатов, что составляет десятую часть нижней палаты. Однако бюро вправе решать, может ли проект резолюции быть вынесен на дальнейшее рассмотрение.

По Конституции Франции, процедура импичмента предполагает несколько этапов. После решения бюро проект должен быть одобрен профильной комиссией, а затем – поддержан двумя третями депутатов Национального собрания. Далее инициатива поступает в Сенат, и только если обе палаты согласны, резолюция может быть утверждена на совместном заседании при поддержке не менее 617 из 925 членов парламента.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Макрон использует нелепые и неадекватные попытки отвлечь внимание от внутренних проблем республики. Кроме того, Захарова сделала предположение о теме обещанного заявления Макрона.

Экс-премьер Франции Себастьян Лекорню назвал причинами своей отставки раскол в кабинете, внутрипартийную борьбу и реакцию оппозиции на предложенные меры. В то же время большинство французов поддержали идею досрочной отставки Макрона.