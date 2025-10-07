В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.3 комментария
Госдума одобрила законопроект ЕР о защите соцвыплат инвалидам от судебных взысканий
Новые изменения в законодательстве предложили расширить перечень доходов, которые не могут быть взысканы с инвалидов и ветеранов в ходе исполнительного производства.
Совет Государственной думы одобрил в первом чтении законопроект, направленный на защиту социальных выплат инвалидам от взысканий, сообщается на сайте «Единой России». Документ предлагает дополнить перечень доходов, не подлежащих взысканию, компенсациями за самостоятельное приобретение инвалидами и ветеранами технических средств реабилитации и оплату соответствующих услуг.
Кроме того, защите от взыскания подлежат расходы инвалидов и ветеранов на проезд к месту получения или изготовления технических средств реабилитации и обратно, затраты на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, а также проезд к месту получения собаки-проводника. Также в расчетных документах по зарплате и компенсациям, не подлежащим взысканию, станет обязательным указывать суммы, перечисленные по исполнительному производству.
На рассмотрении в Госдуме также находится 40 законопроектов, касающихся образования и рынка труда, рассказала вице-спикер Виктория Абрамченко, говорится на сайте «Единой России». По ее словам, важнейшим направлением является решение кадрового дефицита в медицине – сейчас в России не хватает 63 тыс. медработников среднего звена и 30 тыс. врачей.
Абрамченко пояснила, что новый законопроект обяжет выпускников медицинских вузов и колледжей, обучавшихся за счет бюджета, отработать три года в государственных поликлиниках и больницах. Кроме того, предлагается расширить перечень заказчиков целевого набора в вузы за счет научных и сельскохозяйственных организаций, а также предприятий стратегического профиля, чтобы решить задачу технологического лидерства.
Еще одна инициатива, находящаяся на стадии второго чтения, позволит детям, не сдавшим экзамены в девятом классе, бесплатно получить рабочую специальность. Две другие инициативы направлены на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей: одна из них даст возможность участникам СВО бесплатно получить второе среднее профессиональное образование, а другая введет отдельную квоту на поступление в вузы для усыновленных детей участников СВО.
Абрамченко подчеркнула, что «Единая Россия» продолжит совершенствовать законодательство в интересах граждан, своевременно реагируя на инициативы избирателей.