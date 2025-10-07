Безруков высказал убеждение в насильственной смерти поэта Есенина

Безруков высказал убеждение в насильственной смерти поэта Сергея Есенина

Tекст: Ольга Иванова

Сергей Безруков заявил, что убежден в убийстве поэта Сергея Есенина, передает ТАСС. По словам артиста, он внимательно изучил материалы дела и вместе с племянницей Есенина, Светланой, выступал за эксгумацию тела поэта, чтобы провести новое расследование.

«Когда я смотрю на есенинскую биографию, на её трагический конец, то, по моей глубокой убеждённости, могу сказать, что это было убийство», – подчеркнул Безруков. Актёр добавил, что надеется на раскрытие истины о смерти поэта в будущем.

Также Безруков отметил, что ярлык поэта-самоубийцы был навязан Есенину в советский период. Он считает, что такое восприятие мешает объективному взгляду на обстоятельства гибели поэта.