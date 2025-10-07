Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.0 комментариев
Безруков высказал убеждение в насильственной смерти поэта Есенина
Безруков высказал убеждение в насильственной смерти поэта Сергея Есенина
Актер Сергей Безруков рассказал о глубокой уверенности в том, что трагический конец Сергея Есенина был результатом убийства, а не самоубийства.
Сергей Безруков заявил, что убежден в убийстве поэта Сергея Есенина, передает ТАСС. По словам артиста, он внимательно изучил материалы дела и вместе с племянницей Есенина, Светланой, выступал за эксгумацию тела поэта, чтобы провести новое расследование.
«Когда я смотрю на есенинскую биографию, на её трагический конец, то, по моей глубокой убеждённости, могу сказать, что это было убийство», – подчеркнул Безруков. Актёр добавил, что надеется на раскрытие истины о смерти поэта в будущем.
Также Безруков отметил, что ярлык поэта-самоубийцы был навязан Есенину в советский период. Он считает, что такое восприятие мешает объективному взгляду на обстоятельства гибели поэта.