  Лента новостей
    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом
    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»
    Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией
    Украина создала тайные аккумуляторные парки для экстренного электроснабжения
    На подлете к Москве сбит беспилотник
    В Европе предупредили о риске «фатального ослабления» ЕС из-за Франции
    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России
    Афганистан пообещал Лаврову не пустить США на авиабазу Баграм
    Алиев поздравил Путина по телефону с днем рождения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Меркель придумала объяснение для глупых

    По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать, из-за этого «с Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.

    7 октября 2025, 13:44

    Путин обратился к участникам симпозиума «Создавая будущее»

    Президент России Владимир Путин в своем обращении участникам и гостям II международного симпозиума «Создавая будущее» поздравил их и подчеркнул важность творческой дискуссии о будущем и особое значение молодежных программ.

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям II Международного симпозиума «Создавая будущее», проходящего на площадке Национального центра «Россия», сообщается на сайте Кремля.

    В приветственном слове он отметил значимость открытых дискуссий о будущем развития городов, технологий, науки и культуры, подчеркнув, что итоги подобных обсуждений помогают принимать грамотные решения и отвечать на вызовы времени.

    «Уверен, что свое будущее мы должны созидать сами на основе суверенного мировоззрения и неустанного смелого, новаторского поиска, опираясь на выдающиеся достижения наших предков, исторические, духовные, патриотические традиции, передающиеся из поколения в поколение», – указал глава государства.

    Президент особо отметил наличие в повестке форума молодежной программы и важность раскрытия потенциала молодых людей в науке, творчестве, спорте, предпринимательстве и волонтерских проектах. Он пожелал участникам продуктивной работы и успешной реализации смелых мечтаний.

    7 октября 2025, 10:00
    Путин в свой день рождения решил провести совещание с Совбезом России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин запланировал в собственный день рождения, 7 октября, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, сколько [связано] с рабочей повесткой дня», – цитирует Пескова ТАСС.

    Также у главы государства есть множество международных телефонных переговоров в связи с поздравлениями с днем рождения.

    Кроме того, у президента есть личные планы на этот день, добавил представитель Кремля.

    Путин родился 7 октября 1952 года. Обычно глава государства проводит дни рождения за работой.

    Напомним, Путина с днем рождения поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын.

    7 октября 2025, 02:21
    Ким Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией

    Лидер КНДР пообещал вечную дружбу России и КНДР в поздравлении Путину

    Ким Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В послании по случаю дня рождения Владимира Путина лидер КНДР подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР.

    Поздравление президенту России Владимира Путина с днем рождения направил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В своем обращении Ким Чен Ын заявил: «Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения».

    Глава КНДР подчеркнул, что благодаря руководству Путина Россия стала могучей державой, возглавляющей создание нового многополярного мира. Он выразил уверенность в том, что дружба между Пхеньяном и Москвой будет вечной, а союзнические отношения будут играть ключевую роль в формировании справедливого миропорядка.

    Ким Чен Ын также выразил уверенность, что КНДР продолжит всестороннюю поддержку российской стороны в деле защиты суверенитета и территориальной целостности, отмечается в сообщении агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал двусторонние отношения между Россией и КНДР интенсивными. Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил необходимость непрерывного повышения боеспособности флота страны. Президент США Дональд Трамп может посетить корейскую демилитаризованную зону для встречи с Ким Чен Ыном.

    6 октября 2025, 10:20
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    6 октября 2025, 21:02
    Путин обсудил с Нетаньяху план нормализации в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание перспективам урегулирования палестинского вопроса и плану по Газе.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы лидеры подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая выдвинутый президентом США план по нормализации в секторе Газа. Было отмечено, что Россия неизменно выступает за комплексное урегулирование палестинского вопроса на известной международно-правовой основе.

    Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам. Особое внимание было уделено поиску дипломатических решений по иранской ядерной программе и дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.

    В преддверии дня рождения Владимира Путина Биньямин Нетаньяху поздравил российского президента и пожелал ему всего наилучшего. В ответ Путин поздравил премьер-министра Израиля и израильский народ с наступающим праздником Суккот.

    6 октября 2025, 20:46
    Путин подписал указ о новых мерах против коррупции

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ввел дополнительные механизмы раскрытия информации о ценных бумагах для противодействия коррупции в стране.

    Путин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией, передает ТАСС. Согласно документу, утвержден новый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестров владельцев и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных лиц. Эти меры нацелены на усиление контроля при проведении антикоррупционных проверок.

    В указе подчеркивается, что предоставление таких сведений необходимо для эффективной работы по противодействию коррупции и повышения прозрачности финансовых операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что коррупция есть во всех странах. Основная проблема заключается не в наличии коррупции, а в том, насколько общество готово и способно само с ней бороться.

    7 октября 2025, 07:05
    L'AntiDiplomatico: Трамп может заставить ЕС купить Tomahawk для Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп может одобрить поставки ракет Tomahawk Украине с привлечением финансовых средств Евросоюза, сообщило итальянское издание L'AntiDiplomatico.

    Подобное решение позволит Америке разрешить Украине закупить партию крылатых ракет большой дальности Tomahawk с помощью Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'AntiDiplomatico.

    Авторы статьи считают это «неплохим решением» для Соединенных Штатов.

    Издание также указывает на потребность Украины в дополнительных системах противоракетной обороны и дополнительном финансировании для создания и закупки собственного вооружения в перспективе.

    Ранее президент России Владимир Путин пояснял, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    7 октября 2025, 13:04
    Алиев поздравил Путина по телефону с днем рождения
    Алиев поздравил Путина по телефону с днем рождения
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и затронуть вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения по телефону, передает РИА «Новости». В ходе разговора Алиев поздравил Путина с праздником, а российский президент выразил благодарность за внимание.

    Стороны обсудили текущее состояние отношений между двумя странами и их перспективы. По итогам разговора президенты обменялись мнениями о развитии сотрудничества между Баку и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин запланировал совещание с Совбезом России в свой день рождения. Александр Лукашенко поздравил Путина. Ким Чен Ын направил поздравление Путину и пообещал вечную дружбу с Россией.

    6 октября 2025, 19:20
    Путин присвоил классные чины ряду высокопоставленных чиновников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении новых классных чинов федеральным государственным гражданским служащим.

    Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Документом утверждены новые должностные ранги для сотрудников различных ведомств. Чин второго класса получили заместители руководителя Россотрудничества Кирилл Богомолов и Андрей Емельянов, а также директор департамента МЧС Андрей Почкин. Заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка и заместитель директора департамента Министерства обороны Александр Шименков удостоены чина третьего класса.

    Кроме того, классные чины были присвоены ряду представителей управделами президента, Федерального медико-биологического агентства, Министерства обороны и других федеральных ведомств. Указ уже вступил в силу.

    Ранее Путин повысил с 1 октября оклады чиновников и дипломатов на 7,6%.

    6 октября 2025, 15:46
    Путин утвердил Кочукова и Шмидко на постах заместителей директора ФСИН

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Андрея Кочукова и генерал-майора Андрея Шмидко заместителями директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

    Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. В документе отмечается: «Назначить генерал-майора внутренней службы Кочукова Андрея Леонидовича – заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности; генерал-майора внутренней службы Шмидко Андрея Владимировича, заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности».

    Указ вступает в силу с момента подписания президентом и предусматривает освобождение обоих генералов от их прежних должностей для назначения на новые посты в руководстве ФСИН.

    В конце сентября Путин назначил губернатора Тверской области Игоря Руденю полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, его полномочия губернатора досрочно прекращены.

    7 октября 2025, 05:56
    Бердымухамедов поздравил Путина с днем рождения

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Туркмении поздравил Владимира Путина с днем рождения и подчеркнул значимость его роли в укреплении стратегических связей между двумя государствами.

    Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил поздравление российскому лидеру Владимиру Путину по случаю его дня рождения, передает ТАСС.

    В обращении Бердымухамедов высоко оценил уровень сотрудничества между Ашхабадом и Москвой, отдельно отметив личный вклад российского президента в развитие стратегических и дружественных отношений Туркмении и России.

    «Мы намерены и в дальнейшем расширять прошедшие испытания временем политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими странами», – заявил президент Туркмении, обращаясь к Путину. Он также пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а российскому народу – благополучия и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР в послании по случаю дня рождения Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание вопросам урегулирования палестинской проблемы и плану по Газе.

    7 октября 2025, 07:33
    Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
    Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с днем рождения отметил, что президент России Владимир Путин укрепил суверенитет и авторитет России на международной арене.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление Владимиру Путину по случаю дня рождения, сообщает ТАСС. В своем обращении Лукашенко особо отметил вклад российского лидера в укрепление суверенитета России и повышение ее авторитета на мировой арене.

    Лукашенко подчеркнул: «Российский народ прочно связывает с вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире». Он также выделил принципиальность, целеустремленность, верность долгу и политическую мудрость Путина, а также его исключительную преданность Родине, которые, по мнению белорусского лидера, обеспечили Путину признание внутри страны и уважение зарубежных коллег.

    Глава Белоруссии выразил уверенность, что партнерские отношения между Минском и Москвой, основанные на совместных действиях, останутся прочным ориентиром для будущих поколений граждан обеих стран. В заключение Лукашенко пожелал Путину здоровья, счастья, благополучия и энергии для дальнейших успехов на посту президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР отправил поздравительное послание по случаю дня рождения Владимира Путина. Он подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР.

    7 октября 2025, 13:54
    Песков сообщил о живом диалоге Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Диалог между Россией и США на уровне дипломатических ведомств остается в подавленном состоянии, передает ТАСС. Дмитрий Песков отметил, что серьезные шаги для выхода из этого положения пока не предприняты. По его словам, кризис в отношениях усугубляется «большой инерционностью» существующей ситуации.

    Песков подчеркнул, что на уровне глав государств ситуация более живая. Представитель Кремля добавил, что контакты Владимира Путина и Дональда Трампа отличаются от формального дипломатического общения.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поводом для оптимизма оценку Дональдом Трампом предложения Владимира Путина по ДСНВ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk на Украину разрушат начало восстановления отношений России и США.

    7 октября 2025, 12:38
    Додик поздравил Путина с днем рождения и пожелал успехов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Республики Сербской Милорад Додик направил поздравление Владимиру Путину по случаю его 73-летия, отметив важность укрепления дружеских связей между странами.

    Милорад Додик, президент Республики Сербской, поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, передает ТАСС. В своем обращении на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в России) он пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и успехов в выполнении государственных задач. Политик отметил, что ценит дружеские отношения между Республикой Сербской и Россией.

    Додик также подчеркнул, что поздравляет Путина от имени Республики Сербской, всего сербского народа и от себя лично. В своем послании он выразил надежду, что мудрость, решимость и самоотверженность Путина будут служить на благо России и укреплять связи между странами.

    Российский президент отмечает свое 73-летие 7 октября. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в этот день у Путина запланированы многочисленные международные телефонные разговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин проведет совещание с Совбезом России в день своего рождения. Александр Лукашенко поздравил Путина с днем рождения. Ким Чен Ын поздравил российского президента и пообещал вечную дружбу с Россией.

    7 октября 2025, 13:22
    Песков: Кремль сообщит о возможном разговоре Путина с Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информацию о возможной беседе президентов России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа предоставят своевременно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном разговоре двух политиков на день рождения главы российского государства.

    «Анонсировать ничего не буду, по итогам дадим вам сообщение», – указал Песков, передает РИА «Новости».

    При этом он отметил, что у Путина планируется целая серия телефонных разговоров с международными абонентами.

    «Президент будет принимать поздравления по случаю дня рождения. Но, как правило, эти разговоры также используются для краткого обсуждения насущных тем», – пояснил Песков.

    Напомним, российского лидера с днем рождения поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    7 октября 2025, 13:11
    Тысячи активистов провели флешмобы ко дню рождения Путина

    Активисты МГЕР и «Волонтерской Роты» устроили акции ко дню рождения Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Во многих городах России прошли массовые флешмобы, посвященные дню рождения президента России Владимира Путина, в которых участвовали молодежные организации и волонтеры.

    Тысячи активистов МГЕР и движения «Волонтерская Рота» провели флешмобы в разных регионах России в честь дня рождения президента, сообщается Telegram-канале «Единой России». В Москве молодежь выстроилась в живую надпись: «Поздравляем от Донбасса до Камчатки», а также вышла с флагами всех 89 регионов страны.

    В Петербурге более тысячи человек собрались на Дворцовой площади. Они выстроились в несколько надписей, среди которых были: «Путин», «Россия», «Сила, честь, гордость». Участники держали флаги и символику, а флешмоб сопровождался патриотической музыкой.

    В городе Шахтерск молодогвардейцы организовали соревнования по самбо. В Туле активисты собрались с государственными флагами и исполнили авторские песни о любви к Родине перед горожанами.

    Ранее президент Владимир Путин проведет в собственный день рождения оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравление президенту России.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик поздравил Владимира Путина по случаю его 73-летия.

    7 октября 2025, 13:25
    Путин постановил создать Совет по культуре при президенте

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин постановил образовать Совет при президенте России по культуре и учредил премию за проекты и произведения для детей и юношества.

    «В целях совершенствования и эффективной реализации государственной политики в области культуры постановляю: образовать Совет при президенте Российской Федерации по культуре», – говорится в соответствующем указе главы государства, передает РИА «Новости».

    Председателем совета становится президент, секретарем –помощник главы государства.

    Кроме того, документ учреждает премию президента в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества.

    Ежегодно будут присуждаться три премии президента Российской Федерации в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества. Размер премии составит 5 млн рублей.

    Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области
    В Грузии объяснили нежелание высылать западных послов
    Киев заявил о первой с 2023 года военной помощи от Словакии
    Польша и Прибалтика обвинили Меркель в оправдании действий России
    Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
    Экс-советник Зеленского Арестович переобъявлен в розыск в России
    Телеведущую Лазареву заочно приговорили в России к реальному сроку заключения

    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом

    Россию ждет новый исторический рекорд в 2025 году по производству и экспорту минеральных удобрений. Отрасль ставит рекорды уже второй год подряд. Это не сиюминутные успехи, а логичный результат работы за последние несколько десятилетий. Россия помогает аграриям с урожаями буквально по всему миру. В чем секрет популярности российских удобрений за границей? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Провал цветной революции в Грузии обнажил слабость ЕС

    План проевропейских сил в Грузии устроить государственный переворот после муниципальных выборов провалился. Речь идет о пятой за последние четыре года неудачной попытке организовать «майдан». Почему прежние тактики цветных революций не срабатывают и что это говорит о влиянии Брюсселя? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации