Путин обратился к участникам симпозиума «Создавая будущее»
Президент России Владимир Путин в своем обращении участникам и гостям II международного симпозиума «Создавая будущее» поздравил их и подчеркнул важность творческой дискуссии о будущем и особое значение молодежных программ.
Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям II Международного симпозиума «Создавая будущее», проходящего на площадке Национального центра «Россия», сообщается на сайте Кремля.
В приветственном слове он отметил значимость открытых дискуссий о будущем развития городов, технологий, науки и культуры, подчеркнув, что итоги подобных обсуждений помогают принимать грамотные решения и отвечать на вызовы времени.
«Уверен, что свое будущее мы должны созидать сами на основе суверенного мировоззрения и неустанного смелого, новаторского поиска, опираясь на выдающиеся достижения наших предков, исторические, духовные, патриотические традиции, передающиеся из поколения в поколение», – указал глава государства.
Президент особо отметил наличие в повестке форума молодежной программы и важность раскрытия потенциала молодых людей в науке, творчестве, спорте, предпринимательстве и волонтерских проектах. Он пожелал участникам продуктивной работы и успешной реализации смелых мечтаний.