Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на переезде в Татарстане
В Татарстане во вторник пассажирский поезд и грузовик Камаз столкнулись на нерегулируемом переезде, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
Инцидент произошел на 753-м километре Горьковской железной дороги около станции Свияжск, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем Камаз на нерегулируемом железнодорожном переезде. В результате происшествия технические повреждения получили и грузовик, и локомотив поезда, однако пострадавших и жертв не зафиксировано.
Следователи прибыли на место аварии для проведения проверки по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий.
В конце сентября в Татарстане столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Lada Samara, погибли четыре человека.
До этого в Смоленской области водитель фуры погиб при столкновении с поездом.