Школьники на марафоне «Знание. Наука» назвали Россию лидером в научной отрасли

Tекст: Валерия Городецкая

В течение двух дней более пяти тыс. школьников, студентов и молодых ученых из 80 регионов России и Абхазии участвовали в мероприятиях-лекциях, мастер-классах, экспериментах марафона «Знание. Наука» и получили свыше четырех тыс. книг из «Знание. Библиотеки», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Главной идеей марафона стала значимость российской науки как оплота национальной мощи. Молодежь общалась с ведущими учеными, государственными деятелями и представителями бизнеса, обсуждала перспективы и достижения отечественной науки, а также роль молодых специалистов в развитии новых технологий. По итогам опроса, 81% участников заявили о росте интереса к российской науке, 73% считают Россию одним из мировых лидеров в этой области.

«Наука – это про суверенитет нашей страны, причем в самых разных направлениях. Наука – это про мосты между народами. Говорить о науке важно, чтобы привлекать все больше молодых талантливых специалистов, чтобы школьники выбирали профессии в этой сфере», – отметил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

На главной сцене марафона выступили вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Виталий Савельев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр энергетики Сергей Цивилев, а также известные ученые и просветители. В рамках марафона был анонсирован запуск образовательного телеканала, созданного «Триколор» и Обществом «Знание», который объединит лучшие научно-просветительские проекты и будет доступен более 40 млн зрителей.

Продолжением марафона станет всероссийская акция «Наука вокруг нас» – более 300 лекций и экскурсий по ведущим научным центрам страны, встречи студентов с губернаторами и ведущими учеными. Организаторы акцентировали внимание на возможности молодежи реализовать себя в науке как на федеральном, так и на региональном уровне, а также подчеркнули значимость доступности знаний для каждого.