WSJ: SpaceX получит контракт Пентагона на новые спутники

WSJ: SpaceX получит от Пентагона контракт на 2 млрд долларов на разработку спутников

Tекст: Мария Иванова

Компания SpaceX получит контракт от Пентагона на разработку спутников на сумму 2 млрд долларов, передает The Wall Street Journal.

Эти спутники будут использоваться для отслеживания ракет и самолетов в рамках проекта «Золотой купол», инициированного президентом США, отмечает ТАСС.

По данным издания, финансирование проекта было включено в законопроект о налогах и расходах, который был подписан еще в июле, но имя подрядчика официально не раскрывалось. В перспективе в проекте может участвовать до 600 спутников, однако в данный момент Минобороны США еще только планирует масштабы и расходы.

Представители Пентагона и SpaceX пока не дали официальных комментариев по данному контракту.

Проект «Золотой купол», по информации газеты Financial Times, предусматривает развертывание перехватчиков в космосе, которые будут оснащены лазерами для уничтожения ядерного оружия и других угроз, включая гиперзвуковые системы.

Глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, генерал Грегори Гийо, ранее отмечал, что система сможет противостоять межконтинентальным баллистическим ракетам, воздушным целям и крылатым ракетам.

Ранее сообщалось, что власти США изучают возможность поручить разработку системы ПРО «Золотой купол» новым компаниям из-за опасений зависимости от SpaceX.

Помощники американского президента рассматривали перспективу расторжения некоторых контрактов с SpaceX, но большинство из них были признаны жизненно важными.

Между тем представители НАСА и Пентагона призвали конкурентов SpaceX быстрее разрабатывать ракеты-носители и космические корабли, чтобы снизить зависимость от компании Илона Маска.