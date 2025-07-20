WSJ узнала о судьбе госконтрактов компании SpaceX Илона Маска

Tекст: Ирма Каплан

Разногласия между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером-основателем ракетостроительной компании SpaceX Илоном Маском поставили под угрозу многомиллиардные контракты компании с правительством.

Правительство США полагается на SpaceX в плане поддержки НАСА и других агентств, и компания получила за это более 20 млрд долларов по федеральным контрактам. И поскольку Маск и Трамп грозились разорвать отношения, для космических амбиций США это могло обойтись слишком дорого, пишет Wall Street Journal (WSJ).

Для правительства США разрыв с Илоном Маском слишком непрост. По словам людей, знакомых с этим вопросом, всего через несколько дней после того, как президент Трамп в начале июня поднял вопрос о перспективах разрыва связей с предприятиями Маска, администрация инициировала пересмотр контрактов SpaceX с федеральным правительством.

По словам источников, цель проверки заключалась в выявлении потенциальных потерь в многомиллиардных контрактов, которые SpaceX заключила с правительством. Однако большинство соглашений оказалось слишком существенным, а SpaceX слишком незаменимым игроком на рынке спутников и ракетостроения.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США пригрозили отменить субсидии компаниям Маска, а он в ответ пригрозил вывести из эксплуатации космический корабль Dragon.

В начале июня представители НАСА и Пентагона призвали конкурентов компании SpaceX поскорее разработать ракеты-носители и космические корабли, которые могли бы стать заменой ракетам и кораблям компании Илона Маска.