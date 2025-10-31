Временные ограничения полетов введены в аэропорту Ярославля

Выживший при покушении офицер принял в суде извинения от исполнителя теракта

Tекст: Катерина Туманова

Офицер Минобороны, пострадавший в результате взрыва на Синявинской улице летом 2024 года, принял извинения обвиняемого Евгения Серебрякова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщает «Коммерсантъ». Его супруга, также получившая серьезные ранения, заявила о таком же решении.

Следствие установило, что целью преступников было устрашение граждан и дискредитация деятельности российских властей, а также попытка повлиять на ход спецоперации. Первоначально злоумышленники планировали взорвать автомобиль следователя по особо важным делам, но затем переключились на военного, под чью машину установили взрывное устройство.

Исполнителем взрыва стал Евгений Серебряков, который после нападения попытался скрыться в Турции, но был задержан и экстрадирован в Россию.

На первом заседании суда Серебряков попросил прощения у шести из восьми пострадавших, включая военного и его супругу. В ходе допроса офицер подтвердил судье свое согласие принять извинения, подчеркнув, что это его личное решение.

Жена также указала на страдания, причиненные не только ее семье, в которой могли остаться сиротами четверо детей, но и семье обвиняемого, однако согласилась простить.

Четверо владельцев поврежденных в результате теракта автомобилей отказались принимать извинения подсудимого, чья вина в совершении преступления была признана им самим.

Мнение потерпевших будет учтено при вынесении приговора. Согласно оценке экспертов, у Серебрякова выявлены психические проблемы, однако его признали вменяемым. Приговор может быть оглашен в конце ноября, подсудимому грозит пожизненное лишение свободы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года при взрыве автомобиля в Москве пострадал офицер российского Генштаба. Удалось установить личность террориста – им оказался москвич Евгений Серебряков. Обвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков был внесен в список террористов и экстремистов.

В материалах дела указано, что покушавшегося на военного Серебрякова завербовали в игре Mobile Legends.

