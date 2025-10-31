Эксперт по кадрам Санина предупредила о наказании за пропуск рабочей субботы

Эксперт по кадрам Санина напомнила о наказании за пропуск рабочей субботы

Tекст: Катерина Туманова

Санина сообщила, что отсутствие на работе в рабочую субботу без уважительных причин будет оценено как прогул.

За такой проступок работодатель может применить дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора или даже уволить нарушителя, если этого требует ситуация, рассказала она РИА «Новости».

Санина уточнила, что на последней неделе октября россияне работают шесть дней подряд в связи с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Такие изменения связаны с празднованием Дня народного единства, который в России отмечается ежегодно 4 ноября.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Бессараб объяснила влияние шестидневной недели на зарплату. До этого она рассказывала, для чего в конце октября в календаре появилась шестидневная рабочая неделя.