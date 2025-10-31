Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Эксперт по кадрам Санина предупредила о наказании за пропуск рабочей субботы
В случае неявки на работу в субботу без уважительной причины работник рискует получить дисциплинарное взыскание и потерять право на премию, сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
Санина сообщила, что отсутствие на работе в рабочую субботу без уважительных причин будет оценено как прогул.
За такой проступок работодатель может применить дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора или даже уволить нарушителя, если этого требует ситуация, рассказала она РИА «Новости».
Санина уточнила, что на последней неделе октября россияне работают шесть дней подряд в связи с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Такие изменения связаны с празднованием Дня народного единства, который в России отмечается ежегодно 4 ноября.
