Посольство: Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Швецию из-за страховок

Tекст: Валерия Городецкая

В диппредставительстве сообщили, что с сентября этого года увеличилось число случаев отказа во въезде россиян в Швецию и даже аннулирования действующих шенгенских виз, передает ТАСС.

Причиной стало то, что шведские власти считают российские страховые полисы недостаточными для покрытия всех возможных медицинских рисков.

«Такой подход полностью соответствует заявлениям официальных шведских представителей о намерении максимально затруднить поездки граждан Российской Федерации в Европу в рамках намерения наращивать санкционное давление на Россию», – заявили в посольстве.

Дипломаты рекомендуют россиянам заранее оформлять медицинские страховки, которые действуют в странах Шенгенского договора, и внимательно изучать требования пограничников непосредственно перед выездом. На сайте посольства Швеции в Москве указано, что принимаются только полисы, оформленные зарубежными страховыми компаниями.

Газета Handelsblatt со ссылкой на источники в ЕС писала, что Еврокомиссия разрабатывает единые правила, которые обяжут все страны – члены Евросоюза одинаково ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам.

Эксперт по туризму Майя Котляр в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвала страны с безотказной выдачей шенгенских виз россиянам.