Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Песков объяснил, почему Путин объявил о «Посейдоне» на встрече с ранеными
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поделился подробностями испытаний «Посейдона» с ранеными бойцами СВО, потому что событие случилось накануне встречи в госпитале.
Президент России Владимир Путин сообщил раненым бойцам об испытаниях аппарата «Посейдон», потому что они состоялись незадолго до их встречи, передает ТАСС. Такое объяснение дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, глава государства лично пояснил, почему поделился этой информацией с бойцами. Путин считает, что военнослужащим спецоперации важно знать о значимых событиях, вносящих вклад в безопасность страны, и им интересно быть в курсе того, что происходит в более широком контексте.
Президент России Владимир Путин заявил о проведении испытаний беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.
Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».
Путин также заявил, что межконтинентальная ракета «Сармат» вскоре поступит на боевое дежурство.