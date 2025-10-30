  • Новость часаАнпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность
    Почему россияне недоедают рыбы
    NBC указала на ложь в словах Трампа о лидерстве США по арсеналу ядерного оружия
    Премьер Грузии пообещал наказание ответственным за «тяжелейшее предательство» — войну с Россией
    Во Франции одобрили законопроект о согласии на секс
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    Трамп заявил о возможной масштабной сделке с Китаем по нефти и газу с Аляски
    Китай и США согласовали годовую заморозку торговых ограничений
    Медведев прокомментировал идею испытать «Посейдон» в Бельгии
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    30 октября 2025, 13:07 • Новости дня

    Боевики 63-й бригады ВСУ казнили мирных жителей Красного Лимана в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины устроили расправы над мирными жителями Красного Лимана, о чем свидетельствует радиоперехват, попавший в распоряжение российских силовиков.

    Боевики 63-й бригады ВСУ казнят мирных жителей Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, передает РИА «Новости».

    Российские силовые структуры предоставили агентству аудиозапись радиоперехвата, на которой зафиксированы переговоры украинских военных. По данным силовиков, эта бригада дислоцируется в Красном Лимане и занимается террором мирного населения.

    В записи слышно, как подчиненный докладывает командиру о замеченном гражданском. Командир приказывает связать жителя, положить на пол, приставить автомат к его голове и допросить. В другом эпизоде тот же командир дает приказ расстрелять мужчину, находящегося на одном из постов.

    Российские силовые структуры отмечают: «Боевики 63-й бригады ВСУ замешаны во многих эпизодах убийств и издевательств над мирными гражданами, налицо одобрение военных преступлений сверху – со стороны командования бригады».

    Ранее в октябре, по информации силовиков, командование 53-й и 60-й механизированных бригад ВСУ было выведено из Красного Лимана в тыловые районы после того, как киевские власти пришли к выводу, что город не удастся удержать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины ужесточили издевательства над жителями села Серебрянка в ходе отступления.

    В телефонах украинских военнопленных обнаружили видео расстрелов автомобилей с гражданскими.

    ВСУ убили дроном 15 жителей Донбасса за помощь российским военным.

    29 октября 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские формирования оказались окружены и полностью заблокированы в городах Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР, заявил президент России Владимир Путин.

    «В двух местах – в городе Купянске и городе Красноармейске – противник оказался блокирован, в окружении», – сказал глава государства во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске. Сообщалось, что около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

    Напомним, на стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.

    30 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на четверг ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, обеспечивающим их работу объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки и хранения ударных БПЛА дальнего действия, объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 93 479 беспилотников, 633 ЗРК, 25 753 танка и других бронемашин, 1 608 боевых машин РСЗО, 30 912 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 303 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили перевозивший вооружение и технику ВСУ поезд.

    За день до этого ВС России также поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ.

    А до этого ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

    29 октября 2025, 20:15 • Видео
    Корея сменила подход к России и Украине

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    30 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Мирошник сообщил о пытках россиян на электрическом стуле в украинском плену

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, сообщили об издевательствах, применении электрического стула, избиениях и смертях от травли собаками в украинских тюрьмах, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о применении к ним пыток, передает РИА «Новости». Мирошник сообщил: «я часто общаюсь с ребятами, которых обменяли, и эти разговоры не для слабонервных. Они проходят через электрические стулья, издевательства, постоянные избиения, эксперименты и лекарства. Человек рассказывал, что его однополчанина затравили собаками до смерти».

    Мирошник также сообщил, что военнослужащие рассказывают о существовании на Украине множества тайных тюрем, расположенных вдоль линии соприкосновения. По его словам, многие пленные попадают туда с контузиями и тяжелыми ранениями, а условия содержания там крайне жестокие.

    В подобных местах, отметил Мирошник, пленных подвешивают за ноги, избивают дубинами и заставляют работать до изнеможения. «Очень часто в этих тайных тюрьмах находятся люди с неуравновешенной психикой, садисты, которые не устают креативить, создавая механизмы пыток», – добавил дипломат.

    По его данным, почти все освобожденные военные рассказывают о пытках и издевательствах. Особенно тяжело, по его словам, приходится тем, кто попадает в так называемые тюрьмы украинских радикальных формирований, запрещенных в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный рассказал, что на Украине новобранцев ВСУ расстреливают за попытку бегства. Дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил её отец. В ООН подтвердили, что на Украине имеют место пытки и насилие над пленными.

    29 октября 2025, 21:53 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью и Крымом пять БПЛА

    Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над Белгородской областью и Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    В течение шести часов системы ПВО уничтожили пять беспилотников самолетного типа, четыре из которых были сбиты над Белгородской областью, а один – над Крымом, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны. Как уточнили в оборонном ведомстве, инциденты произошли 29 октября с 15:00 до 21:00 по московскому времени.

    В Минобороны сообщили, что четыре БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым.

    Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении пяти украинских БПЛА над Крымом за утро.

    В Симферополе после атаки БПЛА вспыхнул пожар в топливном хранилище.

    29 октября 2025, 19:30 • Новости дня
    Дрон ВСУ устроил погоню за машиной главы Белгородского района
    Дрон ВСУ устроил погоню за машиной главы Белгородского района
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время рабочей поездки по приграничью Белгородской области дрон ВСУ преследовал автомобиль главы района, который загорелся после удара.

    Дрон Вооруженных сил Украины преследовал автомобиль, в котором находилась глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова, об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Белгородской области, передает ТАСС.

    При движении из Салтыково за машиной следовал вражеский дрон, который настиг авто в населенном пункте Ясные Зори.

    «Сегодня во время рабочей поездки по приграничью за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой начиная с Салтыково гнался вражеский дрон. И догнал в Ясных Зорях. Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом», - говорится в сообщении.

    В результате атаки дрона автомобиль полностью сгорел. Круглякова и водитель автомобиля не пострадали, они покинули транспортное средство перед атакой беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший командир роты ВСУ Юрий Касьянов заявил, что именно он отдал приказ атаковать беспилотниками флаг на одном из зданий Кремля ночью третьего мая 2023 года. В Сумах был убит журналист Александр Тахтай, который занимался расследованием коррупции при строительстве оборонительных сооружений на Украине и критиковал украинских силовиков. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жители Херсона неоднократно предупреждали его о заложенных взрывных устройствах и помогали предотвращать покушения.

    29 октября 2025, 19:19 • Новости дня
    Эксперт: Судьба военных ВСУ в Красноармейске и Купянске зависит от решений Зеленского

    Военный эксперт Козюлин: Зеленскому предстоит решить судьбу своих бойцов в Красноармейске и Купянске

    Эксперт: Судьба военных ВСУ в Красноармейске и Купянске зависит от решений Зеленского
    @ Anatolii Stepanov/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия всегда придерживалась принципов гуманизма в рамках СВО. Москва часто предлагает Киеву вывести собственных военных из окружения, но чрезмерная гордость украинского руководства приводит к гибели многих солдат, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин высказался за допуск журналистов к окруженным в Купянске и Красноармейске частям ВСУ.

    «Предложение Владимира Путина допустить журналистов в Купянск и Красноармейск еще раз подтверждает приверженность Москвы принципам гуманизма. В наших силах завершить освобождение городов штурмом, но мы пытаемся сделать это с минимальными потерями обеих сторон», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Фактически, украинское руководство поставлено перед выбором: либо организуйте капитуляцию своих военных, либо готовьтесь к большому числу смертей. Пойти на первое офису Владимира Зеленского мешает банальная гордость и неспособность трезво оценивать положение дел на фронте», – говорит он.

    «Этому потворствуют и западные СМИ, которые наперебой пишут о том, что Россия якобы «привирает» о своих успехах. Мы же предлагаем всем желающим самим убедиться, что реально происходит в Купянске и Красноармейске. Пусть сомневающиеся присылают своих корреспондентов к этим городам – мы к этому готовы», – добавил собеседник.

    «Может быть, этот шаг и приблизит капитуляцию боевиков из ВСУ. В конечном счете, Россия уже выступала с подобными инициативами, например, в «Азовстали» и Курском приграничье. В первом случае Киев пошел на уступки, но во втором решил пойти на отказ. Посмотрим, хватит ли Украине духу не повторять собственных ошибок», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин заявил о готовности прекратить боевые действия в районе Купянска и Красноармейска на время, пока там будут представители мировых СМИ. Он уточнил, что данный вопрос уже обсуждался с командующими соответствующих группировок войск. По его мнению, это необходимо, чтобы журналисты «зашли и своими глазами увидели», что там происходит.

    Президент также подчеркнул, что в ходе посещения населенных пунктов корреспондентами принципиально важно не допустить «провокаций» со стороны Украины. «Чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие», – добавил Путин.

    Напомним, во время недавнего доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце оказался 31 батальон ВСУ.

    Он добавил, что также взято под контроль более 70% Волчанска, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии контролируют переправы ВСУ через реку Оскол южнее города. Группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

    29 октября 2025, 23:04 • Новости дня
    Зеленский заявил о сложной ситуации для ВСУ в Купянске и Красноармейске

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал сложной ситуацию в Купянске и в Красноармейске.

    Владимир Зеленский признал, что обстановка в Купянске и Красноармейске остается сложной, передает ТАСС. По его словам, ситуация на фронте обсуждалась им с главнокомандующим и начальником генерального штаба.

    «Самая сложная сейчас на покровском (красноармейском) направлении. Ситуация в Купянске остается непростой», – заявил Зеленский.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отметил, что Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, приказав им сложить оружие.

    Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная и военным лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

    30 октября 2025, 02:18 • Новости дня
    Гросси оценил ситуацию с безопасностью на ЗАЭС

    Гросси заявил о продолжении работы по восстановлению энергоснабжения ЗАЭС

    Гросси оценил ситуацию с безопасностью на ЗАЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация на Запорожской АЭС остается крайне серьезной, работа по восстановлению энергоснабжения продолжается, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    «Ситуация продолжает быть очень, очень серьезной», – приводит слова Гросси РИА «Новости».

    Он сообщил о продолжающихся работах по восстановлению линии электропередачи «Ферросплавная-1».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отключение внешнего электроснабжения на Запорожской АЭС произошло 23 сентября из-за огневого воздействия со стороны украинских сил,  была повреждена линия «Днепровская». Станция работала на резервных дизель-генераторах. Резервная линия «Ферросплавная-1» была отключена еще 7 мая.

    МАГАТЭ координирует действия с обеими сторонами по ремонту линии. Ремонт линии электроснабжения станции провели в интенсивном режиме.

    30 октября 2025, 03:43 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до шести
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до шести
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву, следует из сообщения мэра Сергея Собянина.

    «Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Позднее он проинформировал о том, что ПВО сбила еще два дрона. Затем поступила информация об уничтожении еще пары БПЛА. Таким образом, число сбитых БПЛА выросло до шести.

    На месте падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил, что беспилотник, летевший на столицу, был уничтожен силами противовоздушной обороны.

    30 октября 2025, 05:56 • Новости дня
    Депутат Рады Кучеренко заявил о «позорных» потерях тепла в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    Потери тепла в коммунальных сетях Киева существенно превысили показатели других крупных городов, достигнув уровня 27%, заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

    Кучеренко сообщил об этом со ссылкой на данные «Киевтеплоэнерго». «Это катастрофа, это позор«, – приводит его слова ТАСС.

    По информации депутата, в других городах Украины уровень потерь значительно ниже. В Черкассах и Житомире этот показатель находится на уровне 10-11%. Кучеренко назвал ситуацию в Киеве «управленческой катастрофой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине официально стартовал отопительный сезон 2025/26 годов. С конца лета украинские СМИ делают тревожные прогнозы по поводу готовности Украины к зиме.

    30 октября 2025, 05:14 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке новых санкций против России

    Tекст: Антон Антонов

    Украина готовит новые санкции против России, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский отметил, что в ближайшее время будут введены санкции «против целей в российском военном производстве», передает РИА «Новости».

    Кроме того, он сообщил о намерении Киева «синхронизировать 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции». Зеленский отметил, что отдельные санкции окажутся направлены на СМИ.

    Украинские ограничения обычно включают блокировку активов на Украине, лишение наград и запрет торговых соглашений, а также прекращение культурных и научных обменов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США объявил о введении новых санкций против компаний «Роснефть» и «Лукойл». Евросоюз одобрил 19-й пакет санкций против России.

    30 октября 2025, 03:08 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник
    ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву, был уничтожен средствами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    На месте падения дрона находятся сотрудники экстренных служб, говорится в сообщении в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду силы ПВО сбили шесть беспилотников в небе над Московским регионом. Четыре из этих беспилотников летели в сторону Москвы.

    30 октября 2025, 07:58 • Новости дня
    Новая серия взрывов прогремела в Ивано-Франковске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ивано-Франковской области зафиксированы новые взрывы, которые были слышны не только в областном центре, но и в районе города Бурштын, где расположена одна из крупнейших тепловых электростанций региона, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

    На западе Украины в Ивано-Франковской области вновь зафиксированы взрывы, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости». Как уточняет источник, громкие звуки раздались в областном центре Ивано-Франковске, а также в районе города Бурштына, где расположена одна из крупнейших тепловых электростанций региона.

    По информации украинских медиа, в данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Кроме Ивано-Франковской области, сообщения о взрывах поступали и из Днепропетровской, а также Хмельницкой областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области на Украине прогремели взрывы. В Ивано-Франковской области также произошли взрывы. В украинском городе Днепр также раздались взрывы.

    30 октября 2025, 10:03 • Новости дня
    Пленный рассказал о выплатах за убийства дезертиров на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинским военным начисляют денежные бонусы за ликвидацию бойцов, которые пытаются покинуть боевые позиции, рассказал военнослужащий 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Сергей Дзюба.

    Дзюба рассказал о денежных поощрениях на Украине за убийства военнослужащих, покидающих позиции, передает ТАСС.

    Он отметил: «Есть бонусы. Если не даем убежать с позиций, если пресекаем – есть бонусы, есть случаи, что средства получают за гибель [дезертиров]».

    По словам Сергея Дзюбы, в Нацгвардии уровень довольствия существенно ниже, чем в структуре Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы подразделения «Север» рассказали о работе украинских заградотрядов на Великобурлукском направлении. Украинские заградотряды запретили солдатам ВСУ отступить в районе населенного пункта Меловое. Националистические батальоны открыли огонь по военнослужащим ВСУ из-за их отказа участвовать в наступлении.

    29 октября 2025, 22:16 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам украинских дронов, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В Шебекино дроны нанесли повреждения многоквартирному дому и частному жилью, а также линии электропередачи предприятия, сообщил Гладков в Telegram.

    В селах Шебекинского округа пострадали инфраструктурные объекты и частные дома: в Максимовке поврежден инфраструктурный объект, в Безлюдовке – остекление трех жилых построек. В Новой Таволжанке повреждены заборы, частные дома и автомобили, один из которых вспыхнул, но пожар удалось потушить. В Белянке повреждения получил грузовой автомобиль.

    В городе Грайворон от взрывов дронов пострадали фасады и ограждения частных домов, а также коммерческий объект. В селе Гора-Подол взрыв также нанес урон частному дому, а в селе Головчино БПЛА повредил припаркованный у магазина автомобиль.

    В селе Бессоновка Белгородского района дроном были выбиты окна на территории сельхозпредприятия, а в селе Ясные Зори пострадал социальный объект и автомобиль у здания. В Илек-Кошарах Ракитянского района дрон нанес урон социальному объекту.

    В Борках Валуйского округа после атаки дрона на частный дом вспыхнула кровля – пожар ликвидировали местные жители, соседний дом также поврежден. В селе Борисовка Волоконовского района от удара дрона поврежден храм Благовещения Пресвятой Богородицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили четыре беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области в период с 15.00 до 21.00 мск.

    Российские войска освободили харьковское Садовое и запорожское Красногорское
    Орбан заявил о возможном нападении на венгерский НПЗ с российской нефтью
    Макрон потребовал блокировать соцсети за «политическую предвзятость»
    За два месяца в Польшу выехали 100 тыс. молодых украинцев
    Берлин отказался раскрыть данные о финансировании грузинских радикалов
    Трамп разрешил Южной Корее построить атомную подлодку в США
    ВЦИОМ узнал о ежедневной усталости россиян

    Почему россияне недоедают рыбы

    Почему россияне недоедают рыбы

Россияне едят меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендовано Минздравом, хотя это влияет на продолжительность жизни, заявил Владимир Путин. И потребовал принять меры. В мясной отрасли России удалось справиться с недоеданием: теперь россияне потребляют даже больше нормы. Как совершить такой же рывок в рыбной отрасли?

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Россия научилась создавать военные цунами

    Президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», который может нести заряд мощностью до двух мегатонн и превышает показатели самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Какие технологии использовались при создании «Посейдона», какие задачи он будет решать и когда ждать его постановку на боевое дежурство? Подробности

    Как в Париже придумали «красные руки Москвы»

    «Рука Москвы» дотянулась до Парижа, и не простая, а красная. По крайней мере, именно такой штамп запущен сегодня французской прессой. О чем идет речь, причем тут растущий во французском обществе антисемитизм – и какие еще голословные обвинения в адрес России распространены сегодня во Франции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    • Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

      Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

