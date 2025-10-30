Tекст: Дмитрий Зубарев

Боевики 63-й бригады ВСУ казнят мирных жителей Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, передает РИА «Новости».

Российские силовые структуры предоставили агентству аудиозапись радиоперехвата, на которой зафиксированы переговоры украинских военных. По данным силовиков, эта бригада дислоцируется в Красном Лимане и занимается террором мирного населения.

В записи слышно, как подчиненный докладывает командиру о замеченном гражданском. Командир приказывает связать жителя, положить на пол, приставить автомат к его голове и допросить. В другом эпизоде тот же командир дает приказ расстрелять мужчину, находящегося на одном из постов.

Российские силовые структуры отмечают: «Боевики 63-й бригады ВСУ замешаны во многих эпизодах убийств и издевательств над мирными гражданами, налицо одобрение военных преступлений сверху – со стороны командования бригады».

Ранее в октябре, по информации силовиков, командование 53-й и 60-й механизированных бригад ВСУ было выведено из Красного Лимана в тыловые районы после того, как киевские власти пришли к выводу, что город не удастся удержать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины ужесточили издевательства над жителями села Серебрянка в ходе отступления.

В телефонах украинских военнопленных обнаружили видео расстрелов автомобилей с гражданскими.

ВСУ убили дроном 15 жителей Донбасса за помощь российским военным.