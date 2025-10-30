Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Боевики 63-й бригады ВСУ казнили мирных жителей Красного Лимана в ДНР
Вооруженные силы Украины устроили расправы над мирными жителями Красного Лимана, о чем свидетельствует радиоперехват, попавший в распоряжение российских силовиков.
Боевики 63-й бригады ВСУ казнят мирных жителей Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, передает РИА «Новости».
Российские силовые структуры предоставили агентству аудиозапись радиоперехвата, на которой зафиксированы переговоры украинских военных. По данным силовиков, эта бригада дислоцируется в Красном Лимане и занимается террором мирного населения.
В записи слышно, как подчиненный докладывает командиру о замеченном гражданском. Командир приказывает связать жителя, положить на пол, приставить автомат к его голове и допросить. В другом эпизоде тот же командир дает приказ расстрелять мужчину, находящегося на одном из постов.
Российские силовые структуры отмечают: «Боевики 63-й бригады ВСУ замешаны во многих эпизодах убийств и издевательств над мирными гражданами, налицо одобрение военных преступлений сверху – со стороны командования бригады».
Ранее в октябре, по информации силовиков, командование 53-й и 60-й механизированных бригад ВСУ было выведено из Красного Лимана в тыловые районы после того, как киевские власти пришли к выводу, что город не удастся удержать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины ужесточили издевательства над жителями села Серебрянка в ходе отступления.
В телефонах украинских военнопленных обнаружили видео расстрелов автомобилей с гражданскими.
ВСУ убили дроном 15 жителей Донбасса за помощь российским военным.