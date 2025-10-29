Хуснуллин презентовал ключевые проекты «Комфортной среды»

На сессии-презентации «100 проектов России. Строительство» Хуснуллин рассказал о реализации национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни. Главной задачей стратегии пространственного развития до 2030 года с прогнозом до 2036 года названо формирование единой сбалансированной системы связей между регионами страны.

«Стратегия пространственного развития России до 2030 года, с прогнозом до 2036, определяет основы роста страны и принципы развития территорий. Ее главная цель – создать единую сбалансированную систему, связывающую все регионы и населенные пункты», – указал зампред правительства.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» предусматривает охват всей необходимой инфраструктуры, включая транспорт, жилье, коммунальные и социальные объекты. Определены 2160 опорных пунктов в различных населенных пунктах, по которым будет оцениваться прогресс улучшения качества среды.

Особое внимание уделили развитию жилищного строительства: к 2030 году планируется обновить одну треть жилищного фонда, построить 663 млн кв. метров нового жилья, а в 2025 году – ввести свыше 100 млн кв. метров. Средняя обеспеченность жильем должна достичь 0,82 кв.метра на человека.

Продолжается развитие приоритетных транспортных коридоров – «Россия», «Европа – Западный Китай», «Север – Юг» с Азовским кольцом. Воссоединенные регионы получают поддержку: с 2022 года завершено почти 24 тыс. строительных и реконструкционных работ, еженедельно вводятся десятки новых объектов.

Вице-премьер отметил также реализацию проектов в сфере образования и культуры – в четырех городах создаются крупнейшие культурные кластеры. В Калининграде уже заработал корпус Музея Мирового океана, в Петербурге завершена реставрация Консерватории имени Римского-Корсакова, а в Москве открылся новый корпус Третьяковской галереи.