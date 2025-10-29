Tекст: Вера Басилая

По оценкам журнала MWM, у вооруженных сил Украины осталось всего 20-30% танков, которые можно использовать в бою. Украинские танковые батальоны столкнулись с острой нехваткой техники и вооружений в результате больших потерь и сложностей с восстановлением машин, передает ТАСС.

Издание отмечает, что командование ВСУ вынуждено применять оставшиеся танки для поддержки пехоты, что приводит к дальнейшим потерям.

«Поскольку украинская техника находится в поле зрения, выполняя такие маневры, ее с легкостью атакуют беспилотники», – отмечает журнал.

Попытки компенсировать потерю танков за счет увеличения оборонных расходов и поставок из стран Запада не приносят результата. Поддержка союзников и запчасти для ремонта не изменяют ситуацию в украинских танковых подразделениях, сообщает Military Watch Magazine.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы осуществит дополнительные продажи оружия странам Европы для поддержки Киева на сумму 2 млрд долларов.

Страны НАТО усилили давление на союзников по вопросу поставок американского вооружения для Украины.

Минобороны России отметило, что с начала спецоперации уничтожили 25 710 танков и других бронемашин Украины.