Еврокомиссия не подтвердила подготовку общеевропейского кредита Украине

Tекст: Ольга Иванова

Европейский совет поручил Еврокомиссии рассмотреть различные варианты финансирования Киева, сейчас работа по этим направлениям продолжается, передает ТАСС.

На пресс-конференции в Стокгольме Урсула фон дер Ляйен отметила, что обсуждение альтернативных сценариев, в том числе возможного общеевропейского кредита на 2026–2027 годы для Украины, ведется, однако окончательные решения еще не приняты.

По ее словам, приоритетом для Еврокомиссии остается подготовка схемы экспроприации российских активов таким образом, чтобы она выглядела легитимной хотя бы формально. В то же время, вопросы использования российских замороженных средств для поддержки украинских нужд продолжают обсуждаться на уровне Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассчитывает добиться поддержки Бельгии в вопросе конфискации российских замороженных активов для предоставления кредитов Украине до декабря.

Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

Бельгия ранее согласилась использовать российские активы при условии предоставления гарантий со стороны Евросоюза.

Премьер-министр Бельгии озвучил условия, при которых возможна конфискация активов России в Евросоюзе.