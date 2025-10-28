Офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в подлоге при передаче останков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Канцелярия премьер-министра Нетаньяху заявила, что специалисты опознали найденные фрагменты как принадлежавшие Омиру Царфати, погибшему 7 октября 2023 года во время атаки радикалов на Израиль. Его тело было возвращено на родину в ноябре прошлого года, передает ТАСС.

В ходе проверки было выяснено, что именно часть его останков повторно поступила в израильскую сторону 27 октября.

В заявлении канцелярии говорится: «Это явное нарушение соглашений террористической организацией ХАМАС».

