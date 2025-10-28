Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.9 комментариев
Израиль получил гроб с телом еще одного погибшего в Газе заложника
Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) передали израильским военным гроб с телом еще одного погибшего в Газе заложника, Полиция доставила тело в институт судебной экспертизы Абу-Кабира для опознания.
«Гроб, в котором находились останки мертвого заложника, был вывезен из сектора Газа военнослужащими ЦАХАЛ. В настоящее время полиция доставляет тело в институт судебно-медицинской экспертизы Абу-Кабира в Тель-Авиве для опознания, на которое может уйти до двух дней», – сообщает Times of Israel.
Там уточнили, что ХАМАС не сообщил личность переданного им заложника. Если будет подтверждено, что тело принадлежит заложнику, это будет означать, что останки 12 погибших заложников все еще находятся в Газе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль передал палестинской стороне 150 тел погибших за время конфликта в секторе Газа, но были опознаны только 25 человек. Войска ЦАХАЛа получили от Международного Комитета Красного Креста еще два гроба с телами погибших заложников. Освобожденный из плена ХАМАС Максим Харкин захотел лично поблагодарить Путина.