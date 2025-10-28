Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
Лавров рассказал о тишине после испытаний ракеты «Буревестник»
Официальная реакция иностранных государств на недавние испытания российской ракеты «Буревестник» по дипломатическим каналам не поступала, несмотря на повышенное внимание к событию, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Российская сторона не получала официальной реакции на недавно проведенные испытания ракеты «Буревестник», передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Министр сообщил: «По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах. Как-то все притихли».
Ранее президент России Владимир Путин заявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник», что стало предупреждением для Британии.
Американский эксперт по ядерному нераспространению Джеффри Льюис прокомментировал новость об успешном испытании российской крылатой ракеты.
The New York Times отметило, что результат испытания новой ракеты стал сигналом для стран Запада.