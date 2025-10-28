Вильфанд сообщил о надвигающихся на Дальний Восток ураганах

Вильфанд: Сильные осадки и тропические ураганы надвигаются на Дальний Восток

Tекст: Мария Иванова

В ближайшие дни на Дальнем Востоке ожидаются интенсивные осадки и опасный ураганный ветер со скоростью от 33 до 43 метров в секунду, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«На Курильских островах ожидается сильный дождь и ветер 33-35 метров в секунду – ураган. Но то, что будет твориться сегодня и завтра на юге Камчатского края, по-настоящему впечатляет. Там прогнозируются сильный мокрый снег, ветер 38-43 метров в секунду, в тропических циклонах бывают такие скорости ветра, то есть это ураган такой же как в тропиках», – подчеркнул синоптик.

В Хабаровском крае во вторник также ожидаются осадки, возможен гололед, а на Сахалине прогнозируется сильный дождь и ветер до 25 метров в секунду, а также вероятность образования гололеда. В связи с этим возрастает риск сбоев в работе энергетических систем региона.

Кроме того, в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа до конца суток ожидаются сильные ливни, грозы и ветер до 25 метров в секунду. На реках Черноморского побережья уровень воды может достичь опасных отметок. Синоптики отмечают значительную опасность формирования смерчей над морем, а за полдня на юге европейской части России может выпасть от 60 до 100 миллиметров осадков.

