В Бурятии и Калининградской области стартовала программа «СВОй бизнес»

Старт программы «СВОй бизнес» в Бурятии и Калининградской области стал новым этапом федерального проекта, направленного на поддержку защитников Отечества.

По словам координатора направления «Поддержка участников СВО и членов их семей» народной программы «Единой России» Владимира Сайбеля, проект «СВОй бизнес» создает условия для успешной адаптации тех, кто вернулся с военной службы, к гражданской жизни.

«Этот совместный проект – отличная возможность и мера поддержки для тех, кто прошел войну, реализовать себя в гражданской жизни», – заявил Сайбель.

Министр промышленности Бурятии Денис Гармаев подчеркнул, что регион стал 24 субъектом России, где начали реализовывать инициативу. Гармаев сообщил о существовании комплекса мер для поддержки ветеранов СВО и их семей, включающих как финансовые, так и нефинансовые инструменты, работающие по линии министерства и нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В рамках интенсива участники проходят обучение по развитию бизнес-мышления, анализу личных стратегий, генерации идей и созданию бизнес-плана. Впереди – анализ целевой аудитории, разработка маркетинговых стратегий, подготовка финансовой модели и защита бизнес-плана. Итогами программы станут сертификаты и готовые проекты для открытия дела, а также возможность получить государственную поддержку.

В Калининградской области в открытии программы участвовал губернатор Алексей Беспрозванных. Ветераны СВО и их семьи за пять дней ознакомятся с финансовыми и юридическими основами бизнеса, посетят успешные предприятия и получат наставников. Председатель регионального отделения «Опоры России» Олег Газизов отметил: каждый участник сможет открыть свой бизнес с поддержкой опытного наставника.