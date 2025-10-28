Россия и Индия подписали меморандум о производстве самолетов SJ-100

Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.0 комментариев
Российская ОАК и индийская HAL подписали меморандум о производстве SJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) договорилась с индийской Hindustan Aeronautics Limited (HAL) о выпуске российских пассажирских самолетов SJ-100 для индийского рынка.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и индийская Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали в Москве меморандум о взаимопонимании по производству гражданских самолетов SJ-100, передает ТАСС.
Документ предусматривает запуск производства SJ-100 в Индии, HAL получит соответствующие права для обеспечения внутренних заказов.
В HAL особо отметили, что появление SJ-100 станет «переломным моментом» для развития ближнемагистральных авиаперевозок по программе UDAN.
«Это также станет первым случаем полного производства пассажирского самолета в Индии за десятилетия», – заявили в корпорации.
Предыдущий аналогичный опыт на предприятии HAL – выпуск AVRO HS-748 – завершился еще в 1988 году.
SJ-100 – обновленный российский ближнемагистральный самолет на базе Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. По информации HAL, сегодня произведено уже более 200 таких самолетов, они работают в парке более чем 16 различных коммерческих авиакомпаний.
Ранее индийское правительство рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-57 для замены американских F-35.
Индийские власти изучают вариант организации локального производства Су-57 на территории Индии.
В Комсомольске-на-Амуре в сентябре прошли успешные летные испытания самолета SJ-100, построенного полностью с применением российских технологий.
Корпорация Ростех внедрила IT-систему поддержки эксплуатации авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100.