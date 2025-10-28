  • Новость часаСредствами ПВО над регионами России уничтожены более 20 дронов за три часа
    Киев от затопления спасает российская стрессоустойчивость
    Журналист Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире
    Россия подала заявку на проведение Евро-2032
    Школьников предупредили о притворяющихся учителями мошенниках
    Российский дипломат в ООН сделал новое заявление об испытании «Буревестника»
    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США
    Россия заявила о готовности к переговорам с США по вооружениям в космосе
    Начата проработка железной дороги из России во Вьетнам
    При ударе дронами ВСУ по автомобилю в Брянской области ранены три женщины
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    28 октября 2025, 01:35 • Новости дня

    Столтенберг рассказал, как отказал умолявшему о помощи Зеленскому в 2022 году

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал в телеинтервью, как в 2022 году отказал умолявшему о помощи альянса главе киевского режима Владимиру Зеленскому, лишь бы не вовлечь НАТО в конфликт.

    «Когда российские силы были в окрестностях Киева, он умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство. <...> Это было болезненно, но я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, то первым делом нам нужно устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО», – приводит РИА «Новости» слова Столтенберга в эфире датского телеканала TV2.

    По его словам, он понимал, как непросто Зеленскому слышать это, но НАТО пришлось бы сбивать российские самолеты над украинской территорией и стать полноценной стороной конфликта.

    «Мы понимаем, что ему тяжело, мы понимаем, что Киев может пасть через несколько дней, но мы не отправим самолеты НАТО в украинское воздушное пространство, чтобы сбивать российские самолеты», – сказал тогда Столтенберг, понимая всю боль Зеленского.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить с союзниками создание бесполетной зоны над Украиной. Глава украинского МИД Андрей Сибига призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

    Реализация провокационной идеи «киевских и прочих» чиновников о создании «бесполетной зоны над «Украиной» будет означать войну НАТО с Россией, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    27 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, где порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении, сообщают власти ДНР.

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Звезда», что украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, передает ТАСС. По его словам, на данном направлении отмечено серьезное продвижение сил России.

    «На красноармейском направлении есть очень серьезное продвижение. Мы вчера слышали, что порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска, потому что пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы как по боекомплекту, так и по продовольствию», – заявил Пушилин.

    Он добавил, что несмотря на имевшиеся у ВСУ запасы боеприпасов и продовольствия, ситуация для украинской группировки усложняется с каждым днем, так как подкрепления не поступают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения спецназа Главного управления разведки Украины прибыли в Красноармейск на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

    Российская армия в районе железнодорожного вокзала Красноармейска добилась расширения зоны контроля и уничтожила более шестидесяти военных противника.

    Основная территория Красноармейска в ДНР оказалась под контролем российских военных, при этом в городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    27 октября 2025, 10:38 • Новости дня
    Польша заявила о праве Украины атаковать российские объекты в Европе

    Туск заявил о праве Киева на удары по объектам России в Европе

    Польша заявила о праве Украины атаковать российские объекты в Европе
    @ Fot.Tedi/Newspix.Pl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о праве Украины наносить удары по объектам, связанным с Россией, расположенным в любой точке европейской территории.

    Польский премьер Дональд Туск заявил о праве Украины наносить удары по российским объектам, находящимся в Европе, передает РИА «Новости».

    По словам Туска, это право Украина получила после того, как суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в 2022 году.

    Ранее окружной суд в Варшаве отказал в выдаче Германии гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».

    Глава МИД Польши Сикорский призвал киевский режим к терактам против нефтепровода «Дружба», выразив надежду на его вывод из строя.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал заявления Сикорского «военным психозом».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским» за угрозы нефтепроводу.

    27 октября 2025, 21:21 • Видео
    США смирились с мощью Китая

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    27 октября 2025, 15:35 • Новости дня
    Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске

    Минобороны: Сорваны четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске

    Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Четыре попытки украинских формирований вырваться из окружения на правый берег реки Оскол были пресечены в Купянске, сообщило Минобороны России.

    В результате огневого удара артиллерии и применения беспилотных летательных аппаратов российским силам удалось уничтожить до 50 военнослужащих противника и шесть единиц военной техники, сообщило Минобороны в Telegram-канале. В числе уничтоженной техники оказались два бронеавтомобиля «Хамви».

    «В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля «Хамви», – говорится в сообщении.

    Ранее около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

    Военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались укреплять позиции под Купянском, опасаясь уничтожения российскими войсками и неготовности командования.

    27 октября 2025, 12:24 • Новости дня
    Командующий ВСУ выложил секретные карты в TikTok

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий штурмовыми войсками на Украине Валентин Манько опубликовал в TikTok фотографию карт боевых действий с пометкой «секретно», вызвав обсуждение среди пользователей.

    Командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько разместил в TikTok фото карт с грифом «секретно», сообщает ТАСС.

    Фото вызвало резонанс, так как оно содержит данные о текущей обстановке в зоне боевых действий.

    Как уточняет агентство УНИАН, пользователи соцсетей заметили наличие секретной информации на снимках. Многие отметили, что раскрытие подобных данных в публичном пространстве может представлять угрозу безопасности.

    Манько давно известен тем, что часто становится участником скандалов, связанных с саморекламой и использованием соцсетей. В прошлом пресса отмечала случаи, когда он выкладывал ролики в TikTok, где танцевал под российские песни и определял, на кого похож из героев популярных российских сериалов. Ранее он был осужден за коррупцию, разбой и грабежи, а также состоял в руководстве «Правого сектора» (признан террористическим, запрещен в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массовая гибель бойцов 105-й бригады ВСУ произошла после публикации командиром фото построений, что позволило установить точную локацию.


    27 октября 2025, 14:27 • Новости дня
    Минобороны Украины перебросило спецназ в Красноармейск

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения спецназа Главного управления разведки Украины прибыли в Красноармейск на фоне тяжелой обстановки для украинских войск в городе.

    Военное командование Украины перебросило в Красноармейск отряды спецназа ГУР для стабилизации положения, передает ТАСС.

    Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил: «Учитывая критическое положение в Покровске (украинское название Красноармейска), спецподразделения ГУР уже прибыли к самому горячему направлению обороны».

    По сведениям Цаплиенко, бойцы военной разведки уже приступили к выполнению боевых задач в городе. Решение о переброске сил было принято из-за трудностей, с которыми столкнулись украинские войска в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что основная территория Красноармейска находится под контролем российских военных. В городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    Под Красноармейском солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен. Минобороны заявило, что ночью под Красноармейском была разгромлена бронетехника ВСУ. Пушилин сообщил о тяжелых боях ВС России в Красноармейске.


    27 октября 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске

    Штурмовые группы 2-й армии России расширили зону контроля у вокзала в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе железнодорожного вокзала Красноармейска штурмовые подразделения российской армии добились расширения зоны контроля, уничтожив более шестидесяти военных противника.

    Операция российских штурмовых групп у железнодорожного вокзала в Красноармейске проходит при активных наступательных действиях, сообщает Минобороны России, передает ТАСС. Военные подразделения 2-й армии продолжают движение вперед, укрепляя позиции и расширяя контролируемую территорию.

    По информации ведомства, в ходе операции за сутки были уничтожены свыше шестидесяти украинских военнослужащих. Кроме того, подтверждается уничтожение двух бронемашин и трех автомобилей противника.

    «В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала. В течение дня уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», – отмечено в сообщении.

    Таким образом, наступление российских сил продолжается, позволяя ВС РФ закреплять успех в важном стратегическом районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные установили контроль над основной территорией Красноармейска в ДНР. В городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    Подразделения спецназа Главного управления разведки Украины были переброшены в Красноармейск из-за тяжелой ситуации для украинских войск. Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.

    27 октября 2025, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области

    Российские войска освободили запорожские Новониколаевку и Привольное, а также днепропетровскую Егоровку

    Российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной бригады и двух штурмовых полков ВСУ около Покровского, Даниловки, Тихого, Новоалександровки, Вишневого в Днепропетровской области, Полтавки и Малиновки в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронемашину и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Алексеевки, Павловки, Кондратовки и Варачино в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Синельниково, Волчанском и Нескучным в Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Староверовки, Купянска, Куриловки, Благодатовки, Моначиновки, Петровки и Петропавловки в Харьковской области, Дробышево и Новоселовки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 240 военнослужащих, семь бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и семь складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Звановки, Константиновки, Веролюбовки, Плещеевки, Яблоновки и Иванополья в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 140 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, пять складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Красноармейска, Родинского, Гнатовки, Лысовки и Димитрова в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, три бронеавтомобиля «Казак» и два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск.

    В конце прошлой недели российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.

    До этого они освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку.

    27 октября 2025, 09:55 • Новости дня
    Пушилин заявил о переходе большей части Красноармейска под контроль России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основная территория Красноармейска в ДНР оказалась под контролем российских военных, при этом в городе продолжаются интенсивные боевые столкновения, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «России-24».

    Пушилин сообщил, что большая часть города Красноармейск в ДНР уже находится под контролем российских военных, передает ТАСС.

    Он заявил: «Здесь мы также видим, что сам Красноармейск, в котором продолжаются ожесточенные бои, уже большая его часть находится под контролем Вооруженных сил РФ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Красноармейском солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен. Минобороны заявило, что ночью под Красноармейском была разгромлена бронетехника ВСУ. Пушилин сообщил о тяжелых боях ВС России в Красноармейске.

    27 октября 2025, 07:29 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 193 украинских БПЛА над Россией за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 27 октября силы ПВО отразили массированную атаку, сбив 193 украинских беспилотника, из которых 40 были уничтожены в Московском регионе, сообщили в Минобороны России.

    Силы противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника над различными регионами страны, передает ТАСС. По данным Минобороны России, наиболее интенсивная атака пришлась на Московский регион, где сбито 40 дронов, из них 34 направлялись непосредственно на Москву.

    Представители военного ведомства уточнили: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа». По количеству сбитых дронов за минувшую ночь лидируют также Брянская область – 47, Калужская область – 42, и Тульская область – 32.

    Кроме того, цели ПВО подверглись и другие регионы: в Курской области уничтожено 10 дронов, в Орловской – 7, в Ростовской и Воронежской – по 4, в Оренбургской и Тамбовской – по 2, а также по одному аппарату перехвачено в Белгородской, Липецкой и Самарской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников над Брянской, Волгоградской и Ростовской областями. Пожилой человек пострадал в Волгоградской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Системы ПВО отразили атаки беспилотников в Брянской, Волгоградской и Ростовской областях.

    27 октября 2025, 05:25 • Новости дня
    Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в рядах ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Сотни тысяч солдат дезертируют со своих постов: истощение, коррупция и принудительная мобилизация доводят украинскую армию до предела возможностей, пишет немецкая Berliner Zeitung.

    «С начала войны на Украине было возбуждено 290 тыс. уголовных дел против военнослужащих, дезертировавших со своих постов. Это число примерно соответствует всей численности немецкого бундесвера. <...> Из известных случаев почти 60 тыс. касаются дезертирства в узком смысле, а остальные классифицируются как самовольное оставление части», – пишет Berliner Zeitung.

    Газета напоминает, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в попытках что-то изменить попытался заманить в армию пряником, но вернулись только 29 тыс. солдат. Тогда Зеленский принялся за кнут, но генералы говорят, что и наказаний не достаточно для решения проблемы.

    «Причины кроются глубже: истощение, недостаточная подготовка, нечеткий график службы, разочарование, дефицит, низкая заработная плата, коррупция, слабое военное руководство или серьезная потеря доверия к начальству, чьи рискованные приказы часто приводят к тяжелым потерям», – перечислило издание причины массового дезертирства в рядах ВСУ.

    Принудительная мобилизация для украинцев – еще одна боль и проблема. Месяц за месяцем десятки тысяч мужчин, многие из которых не хотят, не обучены и не готовы к войне, вынуждены носить военную форму.

    «То, что когда-то было призывом защищать отечество, для многих стало приказом, от которого невозможно уклониться. Усталость от службы, кстати, одна из самых частых причин побега из армии», – указывает издание.

    Газета пишет, что добровольцы теперь сравнивают себя с рабами, запертыми в бессрочной военной службе по законам военного времени. Это подрывает моральный дух и усиливает чувство несправедливости. При этом миллионы мужчин живут обычной жизнью, уклоняясь от военной службы за счет широко распространенной системы коррупции, резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами. Военнослужащие ВСУ, находясь в отпуске, помешали сотрудникам военкомата мобилизовать жителя Днепродзержинска, вмешавшись в ситуацию на месте. Рынок уклонения от мобилизации на Украине превысил 5 млрд долларов.

    27 октября 2025, 22:11 • Новости дня
    В Норвегии назвали место испытания ракеты «Буревестник»

    Reuters: Норвежская разведка заявила о запуске «Буревестника» с Новой Земли

    Tекст: Вера Басилая

    В норвежской разведке заявили, что Россия протестировала межконтинентальную ракету с ядерной установкой на Центральном полигоне архипелага Новая Земля, сообщает Reuters.

    Россия провела испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на архипелаге Новая Земля, сообщил Reuters глава норвежской разведки вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес, передает РБК.

    По данным разведки, испытания прошли 21 октября на Центральном полигоне архипелага, который исторически использовался для ядерных тестов СССР.

    «Мы можем подтвердить, что Россия провела новые испытательные пуски крылатой ракеты большой дальности Skyfall («Буревестник» в кодификации НАТО) на Новой Земле», – заявил Стенсенес.

    Архипелаг Новая Земля в Архангельской области стал местом свыше ста ядерных испытаний, на его долю пришлось 94% мощности всех ядерных взрывов СССР. Там же в 1961 году была испытана «Царь-бомба» – самая мощная в истории ядерная авиабомба с зарядом примерно 58 мегатонн. С момента распада СССР Россия подобных испытаний больше не проводила.

    В МИД России заявили, что ракетные испытания «Буревестника» были проведены с учетом всех международных соглашений.

    Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    27 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Бывшего депутата Рады высадили из самолета после скандала

    Стало известно о высадке Кормышкиной с семьей в аэропорту Кишинева

    Tекст: Денис Тельманов

    Семью бывшего депутата Рады Ирину Кормышкину сняли с рейса в Кишиневе после инцидента, связанного с нарушением правил поведения на борту.

    Семью бывшего депутата Верховной рады Украины Ирину Кормышкину высадили из самолета на рейсе из Кишинева после того, как ее муж неадекватно отреагировал на замечание стюардессы, сообщает IPN.

    В публикации агентства уточняется, что стюардесса сделала замечание Юрию Кормышкину по поводу недопустимости телефонных разговоров на борту. В ответ на это, по данным источника, он повел себя вызывающе.

    После вмешательства командира экипажа семье было предложено покинуть самолет, что они и были вынуждены сделать. Сообщается, что инцидент произошел непосредственно перед взлетом.

    В публикации подчеркивается, что Ирина Кормышкина ранее была лишена парламентского мандата на Украине из-за подозрений в незаконном обогащении, а также признания ее и супруга виновными в отмывании доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде Украины депутаты партии «Слуга народа» устроили драку, которую в прямом эфире увидели телезрители. Игроки футбольного клуба «Шинник» из Ярославля и украинского «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Турции.

    27 октября 2025, 06:29 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ были застигнуты врасплох при освобождении Тихого

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные смогли неожиданно захватить населенный пункт Тихое Харьковской области после тщательно спланированной наступательной операции, сообщили в Минобороны России.

    Как передает ТАСС, группировка войск «Север» внезапно для ВСУ приступила к наступлению и взяла под контроль Тихое Харьковской области. В Минобороны подчеркнули, что украинские военные не успели среагировать на стремительное продвижение российских штурмовых групп благодаря детальному планированию операции.

    Заместитель командира штурмовой роты с позывным Гура заявил: «Начиная от командира отделения, заканчивая командиром бригады, благодаря им, их планированию, задача была выполнена. Населенный пункт Тихое был взят. Противник не ожидал данного наступления».

    По словам Гуры, перед штурмом подразделения прошли предварительную подготовку и боевое слаживание, что усилило слаженность действий. Наступление велось одновременно тремя группами: одна включала бронированную гусеничную технику с десантами, вторая – мотогруппы на мотоциклах, третья действовала пешком.

    Механик-водитель с позывным Фрол указал, что штурм был начат на рассвете. Он отметил значимость планирования командования: «Они планировали, уделяли внимание всем мелочам: сам командир бригады приезжал, когда мы готовили машины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» освободила населенный пункт Тихое в Харьковской области. Военные подразделения сообщили об успехах не только в районе Тихого, но и на Хатненском участке фронта. Росгвардия зафиксировала переброску пограничников ВСУ к Тихому для усиления позиций противника.

    27 октября 2025, 07:45 • Новости дня
    ВСУ массово дезертировали под Симоновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкое увеличение случаев дезертирства среди украинских военных у Симоновки связано с планами командования перебросить бойцов на сложный участок фронта в Волчанске, сообщили в российских силовых структурах.

    Массовое дезертирство в рядах украинских войск зафиксировано в районе Симоновки Харьковской области, передает ТАСС.

    Источник агентства подчеркнул: «В подразделениях 120-й отдельной бригады теробороны, расположенных в районе Симоновки, отмечаются массовые случаи дезертирства из-за решения командования передать личный состав в распоряжение 57-й отдельной мотопехотной бригады для стабилизации фронта в Волчанске. Кроме того, этому способствуют регулярные прилеты по позициям бригады российских ФАБ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды. Более 150 тыс. военнослужащих покинули ряды ВСУ с начала этого года. Бойцы рембата ВСУ массово решили уйти из армии из-за отправки на передовую.

    27 октября 2025, 15:56 • Новости дня
    Минобороны показало удары «Искандера» и Су-34 по ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России опубликовало кадры удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водолажское на красноармейском направлении.

    По скоплениям живой силы и техники ВСУ были нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» и фронтовыми бомбардировщиками Су-34, сообщается в Telegram-канале ведомства. При авиационных атаках применялись фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.

    «Минобороны России распространило кадры объективного контроля нанесения ракетно-бомбового удара по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водолажское на красноармейском направлении СВО», – говорится в сообщении.

    В июне Минобороны показало видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум.

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Куда двинется российская армия после Красноармейска

    Российские войска окружили сразу две крупных группировки противника – под Купянском и под Красноармейском. В последнем случае «ситуация для украинской армии крайне плачевна», говорят эксперты. Когда можно ожидать освобождения этого города и как после этого будет развиваться наступление российских войск? Подробности

    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью

    У президента США Дональда Трампа горе. Ему не дали назначить на важный пост в Белом доме одного из любимчиков – Пола Инграссию. Тридцатилетний блогер должен был стать спецпрокурором, но признан профнепригодным из-за нацистских взглядов. Если бы в президентском указе не были перепутаны фамилии двух руководителей ФБР, все могло сложиться иначе. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

