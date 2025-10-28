Tекст: Ирма Каплан

«Когда российские силы были в окрестностях Киева, он умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство. <...> Это было болезненно, но я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, то первым делом нам нужно устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО», – приводит РИА «Новости» слова Столтенберга в эфире датского телеканала TV2.

По его словам, он понимал, как непросто Зеленскому слышать это, но НАТО пришлось бы сбивать российские самолеты над украинской территорией и стать полноценной стороной конфликта.

«Мы понимаем, что ему тяжело, мы понимаем, что Киев может пасть через несколько дней, но мы не отправим самолеты НАТО в украинское воздушное пространство, чтобы сбивать российские самолеты», – сказал тогда Столтенберг, понимая всю боль Зеленского.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить с союзниками создание бесполетной зоны над Украиной. Глава украинского МИД Андрей Сибига призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

Реализация провокационной идеи «киевских и прочих» чиновников о создании «бесполетной зоны над «Украиной» будет означать войну НАТО с Россией, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.