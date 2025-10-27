Каток в Красноярске оценил выбитые зубы и шрам ребенка в 300 рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел, когда в результате удара другого посетителя о плохо закрепленный фан-барьер металлическая конструкция упала и травмировала девочку, передает Ura.Ru. Ребенок получил сильный разрыв губы и выбиты два передних постоянных зуба, которые пришлось восстанавливать в частной стоматологии. Сумма затрат на лечение составила 27,2 тыс. рублей, а на лице остался шрам, который еще предстоит лечить.

По совету администрации парка, где находится каток, мать направила заявление на выплату компенсации в страховую компанию «Югория». Однако компания оценила ущерб только в 300 рублей. Не согласившись, женщина обратилась в Роспотребнадзор, который подал иск в суд.

По итогам судебного разбирательства с администрации ледового катка взыскали 190,8 тыс. рублей. В сумму вошли расходы на стоматологические услуги, компенсация морального вреда, а также штраф, назначенный по итогам иска.

