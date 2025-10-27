Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.11597 комментариев
В США из-за шатдауна прекратится выдача талонов на питание с ноября
Американцам с ноября прекратят выдачу талонов на продукты питания по программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP) из-за продолжающегося в стране шатдауна, сообщило Министерство сельского хозяйства США.
«Демократы в Сенате уже 12 раз проголосовали за то, чтобы не финансировать программу продовольственных талонов, также известную как Программа дополнительной помощи в области питания (SNAP). В итоге, источник финансирования иссяк. На данный момент с 01 ноября пособия выдаваться не будут», – сказано в сообщении ведомства, размещенном на основной странице сайта.
В министерстве отметили, что для демократов в Сенате наступает переломный момент, когда им придется решить: продолжать настаивать на медицинском обслуживании нелегалов и процедурах, направленных на устранение гендерных различий, или возобновить работу правительства, чтобы матери, младенцы и наиболее уязвимые из нас могли получать необходимую помощь и питание.
Льготы SNAP, которые ежемесячно распределяются федеральным правительством между штатами, действовали до октября, поскольку средства на них были выделены до начала шатдауна 1 октября. Но в письме от 10 октября Рональда Уорда, исполняющего обязанности заместителя администратора SNAP, сказано, что выплаты прекратятся 1 ноября, если шатдаун продолжится и после этой даты.
«Как указано в нашей заметке об истечении срока действия ассигнований от 1 октября 2025 года, SNAP располагает средствами для выплаты пособий и проведения операций в течение октября. Однако, если нынешнее сокращение ассигнований продолжится, средств будет недостаточно для полной выплаты ноябрьских пособий SNAP примерно 42 млн человек по всей стране», – приводит записку Уорда NBC News.
