Обвиняемый в хищениях на белгородских фортификациях раскрыл пароль от телефона следствию

Tекст: Ольга Иванова

Зимин, обвиняемый по делу о хищениях при строительстве фортификаций в Белгородской области, предоставил пароль от телефона следователю, сообщает РИА «Новости». По данным судебных материалов, после допроса в мае он находился под обязательством о явке и активно сотрудничал с расследованием, являясь к следователю ежедневно и давая подробные показания.

В материалах суда отмечается, что обвиняемый добровольно предоставил доступ к устройству и оказывал иные формы содействия следствию. Несмотря на эти обстоятельства, ходатайство адвоката об изменении меры пресечения на домашний арест, залог или ограничение определенных действий было отклонено. Суд вынес решение оставить предпринимателя в СИЗО, опираясь на доводы следствия.

Все обвинение против Константина Зимина строится только на показаниях Сергея Петрякова. Во введенных в дело документах защита сообщает, что слова Сергея Петрякова противоречат материалам уголовного дела и не подтверждают причастность Зимина к преступлению.

Адвокат подчеркивает, что следственные органы работают неэффективно и затягивают процесс, однако суд официально не признал эти доводы убедительными. Материалы отмечают, что суд не нашел подтверждения критике адвокатов и продолжает работу по делу в обычном порядке.

По информации, два фигуранта – Петряков и Зимин – числятся ответчиками по гражданскому иску Генпрокуратуры. Останкинский суд Москвы уже взыскал с ряда высокопоставленных чиновников, среди которых вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, экс-глава управления капитального строительства Алексей Сошников, а также три бизнесмена и две фирмы 925 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, московский суд взыскал почти 1 млрд рублей с бывших чиновников и бизнесменов по делу о коррупционном обогащении при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области.

Ранее суд в Москве арестовал бывшего руководителя управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова и двух его подчиненных по обвинению в особо крупной растрате.

Вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину предъявили обвинение в хищении 32 млн рублей в составе группы.

Кроме того, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанном с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной.



